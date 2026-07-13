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林昶佐帶頭飆唱！　台灣文化登芬蘭赫爾辛基吸引逾5萬人次

▲▼文化總會主辦的第二屆「F:F:F-Formosa : Finland : Fest.」台芬文化節，11日於赫爾辛基納林卡廣場（NARINKKATORI）登場。。（圖／文總提供）

▲文化總會主辦的第二屆「F:F:F-Formosa : Finland : Fest.」台芬文化節，11日於赫爾辛基納林卡廣場（NARINKKATORI）登場。。（圖／文總提供，下同）

記者陶本和／台北報導

為響應「台灣文化在歐洲2026」，由文化總會主辦的第二屆「F:F:F-Formosa : Finland : Fest.」台芬文化節，11日於赫爾辛基納林卡廣場（NARINKKATORI）登場。第二屆F:F:F台芬文化節，帶來芬蘭史上第一個台灣主題市集，現場齊聚十多家品牌，吸引許多芬蘭民眾；音樂演出則由駐芬蘭代表林昶佐與TAIWANIA同台飆唱打頭陣，及美秀集團、百合花、汝妮Dungi Sapor及芬蘭卡司Shiraz Lane、Jussi 69接續登場，現場湧入逾五萬人次。

文化總會副秘書長黃竫蕙表示，第二屆F:F:F台芬文化節，帶來台灣引以為傲的文化、美食與音樂跟芬蘭交朋友，市集開張前已有許多民眾聚集現場，迫不及待迎接活動開始，尤其以FORMOSA NIGHTS攤位的鹹酥雞最受歡迎，開賣一小時就幾乎完售，可見台灣美食魅力無國界。

黃竫蕙補充，除了美食，音樂演出也是F:F:F台芬文化節的重頭戲，現場許多芬蘭民眾雖然語言不同，但依舊沈浸在台灣音樂裡，跟著搖擺、哼唱，感受到音樂真的可以跨越國界、跨越語言帶給大家感動。

▲▼文化總會主辦的第二屆「F:F:F-Formosa : Finland : Fest.」台芬文化節，11日於赫爾辛基納林卡廣場（NARINKKATORI）登場。。（圖／文總提供）

文總提到，音樂演出由以台灣原住民族音樂為創作核心的TAIWANIA打頭陣，第一首歌曲就帶來台灣經典民謠〈丟丟銅仔〉 ，跟芬蘭民眾介紹台灣傳統音樂，後續駐芬蘭大使林昶佐驚喜登場，與TAIWANIA同台飆歌，帶來多首閃靈經典曲目，以台灣音樂擁抱重金屬之都赫爾辛基。現場更有許多提早來佔位等待的閃靈歌迷，尤其一位芬蘭粉絲已連續兩屆參加F:F:F台芬文化節，林昶佐特別在演出結束後向這位粉絲致意，送出尚未販售的專屬周邊，並附上親筆簽名為粉絲圓夢。

音樂演出接續由Shiraz Lane、百合花、美秀集團、汝妮Dungi Sapor及Jussi 69輪番登台演出，芬蘭樂團Shiraz Lane展現滿滿搖滾魅力炒熱氣氛；百合花攜手北管樂手，在全世界重金屬音樂密度最高的赫爾辛基，帶來台灣本土的重金屬樂；美秀集團一展魅力，帶來多首經典歌曲，為F:F:F台芬文化節氣氛帶來最高潮。

文總表示，F:F:F台芬文化節吸引許多芬蘭人來到現場體驗台灣文化，包含被芬蘭主流晚報《Iltalehti》評選為2016年度芬蘭人物的創作歌手Saara Aalto，及芬蘭知名KOL也到現場品嚐台灣美食，並大讚「超喜歡珍珠奶茶！」

▲▼文化總會主辦的第二屆「F:F:F-Formosa : Finland : Fest.」台芬文化節，11日於赫爾辛基納林卡廣場（NARINKKATORI）登場。。（圖／文總提供）

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