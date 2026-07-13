分科測驗物理「無人機、氣笛喇叭」入題　高中師：近4年最難

▲分科測驗首節考物理。（圖／記者李毓康攝）

記者許敏溶／台北報導

分科測驗今（13日）首日第1節考物理科，包括無人機、球場上加油的氣笛喇叭、手機接收頻率範圍等都入題。北市高中物理科老師群認為，今年物理科計算題偏多，近8成題目都需計算，難度也偏高，要按時寫完恐怕很難，且題目敘述靈活，對應試學生極具挑戰性，整體難度較去年高，也是近四年最難。

根據大考中心統計，物理科共有2萬606人報考，1828人缺考，缺考率8.87%，比去年增加1.64%。

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入闈協助大考中心審題的高中物理老師認為，今年物理科試題取材廣泛，多數試題結合生活情境，例如第5題為手機接收頻率範圍，第12題考球場上經常出現的氣笛喇叭，第13題為經常出現在大型晚會的四旋翼無人機，本次試題多採取情境化素材，強調可將高中物理所學知識應用於生活中，並去思考生活現象背後的物理原理。

協助審題的高中物理老師表示，今年試題充分展現108課綱強調的素養導向，讓學生能應用所學於生活或學術情境。整體而言，試卷難易度適中，大部分屬於難度中等，部分試題偏易，例如第5題。

入闈協助審題的試考生則認為，今年物理科試題注重觀念紮實的掌握，而非複雜的計算，例如第2、3題，不需繁複計算，但需充分了解力學相關原理與公式。試題內容面向多元，考驗考生對高中物理的完整理解，例如第12題為熱力學單元，另有許多力學、電磁學的題目，全方位測驗學生對高中三年物理掌握度，整體而言，試卷具有一定鑑別度。

不過，北市高中物理科老師群認為，今年物理科計算題偏多，近8成題目都需計算，難度也偏高，要按時寫完恐怕很難，且題目敘述靈活，文字敘述與圖像均需理解，對於應試學生極具挑戰性，鑑別度偏高。整體難度較去年高，難易度屬於偏難，也是近四年最難。