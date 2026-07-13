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惡劣！宜蘭犯罪集團跨縣市倒千噸垃圾牟暴利　2主嫌下場曝

▲▼宜蘭非法倒置廢棄物。（圖／記者游芳男翻攝）

▲宜蘭環保局查獲犯嫌於新北市及宜蘭縣不法傾倒廢棄物。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者葉品辰／宜蘭報導

宜蘭地方法院近日審結一起跨縣市非法棄置廢棄物案，認定主嫌洪姓、王姓男子長期非法清除、棄置千噸營建廢棄物，嚴重破壞自然環境，依《廢棄物清理法》分別判處有期徒刑2年6月、2年，其餘15名共犯則依參與程度判處6月至8月不等徒刑，其中11人獲宣告緩刑2年，全案仍可上訴。

本案源於宜蘭縣環保局前(2024)年11月接獲檢舉，發現員山鄉有土地遭非法傾倒土木、建築廢棄物及廢木材等混合廢棄物。經追查後，宜蘭、新北兩地環保單位溯源掌握廢棄物來源及非法清運業者，發現背後疑有集團化分工運作，遂啟動環檢警合作機制，由宜蘭地檢署指揮偵辦。

▲▼宜蘭非法倒置廢棄物。（圖／記者游芳男翻攝）

檢警查出，洪、王2人均未取得合法廢棄物清除許可，為牟取高額利益，自全台承接廢棄物清運業務，再透過地主、承租人或仲介協助，將廢棄物跨縣市載運至宜蘭、新北多處土地非法棄置。除員山鄉外，調查人員另查獲新北市板橋、蘆洲及宜蘭冬山、宜蘭市、礁溪等多處棄置點，共不法傾倒千噸廢棄物，部分清運車輛更反覆出入不同地點，顯示犯案時間長、範圍廣。

宜蘭地檢署前年12月30日指揮保七總隊、調查局宜蘭縣調查站、新北市及宜蘭縣環保局、警方等近百名人力兵分多路搜索，將25名涉案人帶回偵訊，當時洪、王2人遭法院裁定羈押，另有多人分別以1萬至10萬元交保，現場並查扣10輛清運機具，專案小組同步掌握金流及相關單據，當時估算全案不法所得約3000萬元。

▲▼宜蘭非法倒置廢棄物。（圖／記者游芳男翻攝）

法院審理認為，洪、王2人未領有廢棄物清除許可文件，卻長期承接清運業務，租用土地或利用不知情地主土地，並指示其他未具資格業者載運廢棄物至指定地點棄置，嚴重妨害主管機關管理，污染生態環境，且2人在全案居主導地位，非法清除廢棄物數量龐大，犯罪情節重大，不符減刑條件，因此分別判刑2年6月及2年。

此外，法院也宣告沒收洪男犯罪所得120萬元、王男60萬元；其餘15名被告多為受託載運一般營建廢棄物，載運數量有限，部分人僅收取不到1萬元的一般運費，且案發後已將廢棄物清除、完成復原或提出清理計畫，犯後均坦承犯行，法院認定犯罪情節相對較輕酌減其刑，分別判處6月至8月不等徒刑，其中11人獲緩刑2年，並須接受法治教育、部分人另須支付公庫2萬至5萬元不等。

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