曼谷餐廳27死惡火！男友目睹「駐唱女歌手慘死」　下秒遭爆炸震飛

▲火勢撲滅後，店內一片焦黑。（圖／翻攝自泰國日報）



記者王佩翊／編譯

泰國曼谷恰圖恰區（Chatuchak）拉拋路（Lat Phrao）知名啤酒餐廳12日深夜爆發驚天大火，同時引發爆炸，猛烈的火勢與致命濃煙瞬間封死逃生口，截至13日凌晨，現場已尋獲27具焦屍，分別為9男18女，其中大多數死者集體受困廁所內。一名死裡逃生的駐唱男歌手不但親眼目睹同團女友遭濃煙吞噬身亡，更遭到爆炸震飛重傷。

▲受傷的駐唱男歌手悲痛證實，同為歌手的女友在這個火警中罹難。（圖／翻攝自泰國日報）



總電閘突然竄煙！目睹女友慘死火場 男主唱遭大爆炸震飛

根據《泰國日報》報導，曼谷拉拋路上這間知名啤酒餐廳12日深夜發生火警，當時店內正有大批年輕男女聚集狂歡，舞台上也有駐唱樂團進行演出。在火災中倖存的駐唱男歌手指出，他們的11人樂團有2人死亡、2人重傷，其中一名死者更是他的女友。

他崩潰表示，一切都發生得太快，而他也難過自己無法救下女友。該名倖存的男歌手指出，表演到一半時，位於鍵盤手上方天花板的總電閘突然冒出濃煙，隨後散發出燒焦惡臭。鍵盤手見狀大驚失色，立刻大喊「快逃！」下一秒整間店便瞬間陷入一片漆黑。

他回憶道，「我的女友也是樂團歌手，當時她剛好站在店中央，而我人在舞台旁邊。店裡一變黑，致命的濃煙就瘋狂灌進來，燻到眼睛和鼻子根本睜不開。」男主唱崩潰表示，他試圖朝女友的方向摸黑衝過去，但隨後店內發生爆炸，巨大的衝擊力將他整個人狠狠震飛，導致他的後腦勺、頸部與雙臂遭受大面積火燒傷。

▲有男顧客雖成功逃生，但至今聯絡不上同行朋友。（圖／翻攝自泰國日報）



買單正要走下秒變煉獄！逃生門火海封死 死者集體受困廁所

另一名幸運逃生的男顧客則驚恐表示，他們一行5人當晚去店裡狂歡，大約在晚間11時48分剛結完帳準備離開，結果一抬頭就看到舞台前方冒出熊熊烈火，且火勢在幾秒鐘內就以迅雷不及掩耳的速度，直接一路燒到正門出口，現場瞬間亂成一團。

他回憶道，「大家開始瘋狂踩踏、推擠逃生，我被人撞倒在地受傷。」成功逃出後，與他同行的3名友人至今失聯，儘管他試著撥打朋友的手機，但始終無人接聽。

由於火勢極其猛烈，曼谷消防局出動數十輛消防車。直到13日凌晨火勢才勉強獲得控制。搜救人員隨後破門進入焦黑的店內，並發現27具遺體，其中大部分是在廁所內被發現。目前罹難者已經被移出店內，並交由法醫進行驗屍，進行DNA身分鑑定。