雨天過馬路「滑倒竟奪命」！　40歲前空姐多重器官衰竭驟逝

▲ 黃淑英骨折手術順利，卻因併發症身亡。（圖／翻攝自Instagram）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新加坡一名前新加坡航空（SIA）空服員因過馬路時不慎滑倒，竟引發一連串致命併發症，昏迷一周後宣告不治，得年僅40歲，令親友悲痛萬分。

綜合《8視新聞界網》等當地媒體，死者黃淑英（Venecia Ng）曾在新加坡航空擔任空服員逾十年，後來轉換跑道進入醫療產業，生前擔任湯申醫療中心（Thomson Medical Centre）業務部經理。

雨後路滑一跤 骨折住院手術

事發於今年6月22日，黃淑英與同事吃完午餐返回醫院途中，行經湯申路與百列達路交叉口的斑馬線時，因剛下過雨路面濕滑，一不小心摔倒。同事隨即協助她返院就診，診斷結果顯示左腳踝骨折。

黃淑英住院一晚觀察後便出院等待消腫，同月29日再度入院，30日凌晨4時接受手術，術後恢復情況良好，她心情也十分輕鬆，還發文自嘲，「別人都去刺青，我卻換了新零件。」

▲ 黃淑英術後狀況良好，還曾發文自嘲。（圖／翻攝自Instagram）

術後病情急轉直下 凌晨心跳驟停

她原訂7月1日出院，因仍感覺疼痛延至2日，但2日凌晨病情急轉直下。她前一天深夜還傳訊息給家人，稱讚姊姊買的三明治很好吃，未料短短一個多小時後，院方緊急通知家屬趕往醫院，因為黃淑英已陷入心跳驟停狀態。

她凌晨突然稱自己喘不過氣，隨後陷入昏迷。醫護人員進行長達2小時的心肺復甦急救，甚至從其他醫院緊急調來葉克膜（ECMO）搶救，後來轉送伊麗莎白諾維娜醫院（Mount Elizabeth Novena Hospital），檢查顯示她一側肺部幾乎被血栓完全堵塞，另一側也有約1/3受波及，並引發腹腔與結腸出血，最終大腦停止反應。

康復機率零 家屬忍痛撤維生設備

家屬在醫師告知康復機率趨近於零後，忍痛於7月9日決定撤除維生設備，黃淑英最終在家人陪伴下離世。死亡證明書上載明，其死因為「肺栓塞引發多重器官衰竭」。

11日的告別式座無虛席，親友聞訊紛紛趕來送她最後一程。友人戴美蘭（Magdalene Tay）發文表示，黃淑英以真誠與善良感動身邊每一個人，現場許多人分享與她相處的美好回憶。她77歲的父親泣不成聲，也令戴美蘭心碎不已，「她的父母和家人本來不必承受這一切。」