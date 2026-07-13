　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

雨天過馬路「滑倒竟奪命」！　40歲前空姐多重器官衰竭驟逝

▲▼ 。（圖／翻攝自Instagram）

▲ 黃淑英骨折手術順利，卻因併發症身亡。（圖／翻攝自Instagram）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新加坡一名前新加坡航空（SIA）空服員因過馬路時不慎滑倒，竟引發一連串致命併發症，昏迷一周後宣告不治，得年僅40歲，令親友悲痛萬分。

綜合《8視新聞界網》等當地媒體，死者黃淑英（Venecia Ng）曾在新加坡航空擔任空服員逾十年，後來轉換跑道進入醫療產業，生前擔任湯申醫療中心（Thomson Medical Centre）業務部經理。

雨後路滑一跤　骨折住院手術

事發於今年6月22日，黃淑英與同事吃完午餐返回醫院途中，行經湯申路與百列達路交叉口的斑馬線時，因剛下過雨路面濕滑，一不小心摔倒。同事隨即協助她返院就診，診斷結果顯示左腳踝骨折。

黃淑英住院一晚觀察後便出院等待消腫，同月29日再度入院，30日凌晨4時接受手術，術後恢復情況良好，她心情也十分輕鬆，還發文自嘲，「別人都去刺青，我卻換了新零件。」

▲▼ 。（圖／翻攝自Instagram）

▲ 黃淑英術後狀況良好，還曾發文自嘲。（圖／翻攝自Instagram）

術後病情急轉直下　凌晨心跳驟停

她原訂7月1日出院，因仍感覺疼痛延至2日，但2日凌晨病情急轉直下。她前一天深夜還傳訊息給家人，稱讚姊姊買的三明治很好吃，未料短短一個多小時後，院方緊急通知家屬趕往醫院，因為黃淑英已陷入心跳驟停狀態。

她凌晨突然稱自己喘不過氣，隨後陷入昏迷。醫護人員進行長達2小時的心肺復甦急救，甚至從其他醫院緊急調來葉克膜（ECMO）搶救，後來轉送伊麗莎白諾維娜醫院（Mount Elizabeth Novena Hospital），檢查顯示她一側肺部幾乎被血栓完全堵塞，另一側也有約1/3受波及，並引發腹腔與結腸出血，最終大腦停止反應。

康復機率零　家屬忍痛撤維生設備

家屬在醫師告知康復機率趨近於零後，忍痛於7月9日決定撤除維生設備，黃淑英最終在家人陪伴下離世。死亡證明書上載明，其死因為「肺栓塞引發多重器官衰竭」。

11日的告別式座無虛席，親友聞訊紛紛趕來送她最後一程。友人戴美蘭（Magdalene Tay）發文表示，黃淑英以真誠與善良感動身邊每一個人，現場許多人分享與她相處的美好回憶。她77歲的父親泣不成聲，也令戴美蘭心碎不已，「她的父母和家人本來不必承受這一切。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
小腿「肌肉出問題」急送醫上石膏　陳玉珍：明天去院會要坐輪椅
快訊／台積電最新營收公布！史上最強Q2
快訊／大雷雨炸2縣市「持續1.5小時」　國家警報響
快訊／台股虎頭蛇尾！　台積電收今日最低
疑不只抄襲SOU・SOU！網起底「7品牌對比圖」　老粉怒：挺
獨／同一天　內湖父子接連猝死
阿根廷出招！申請換穿1986年「贏球戰袍」
謝京穎遇雷包月嫂快崩潰！　孕期一天吃6餐暴肥25公斤

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

女醫慘死診所！被砍34刀滿地血　警研判嫌犯「先殺人後性侵」

日本小學男老師「當街露鳥」！　騷擾未成年女童被逮

雨天過馬路「滑倒竟奪命」！　40歲前空姐多重器官衰竭驟逝

巴黎「楓丹白露森林」烈火狂燒800公頃　首調派滅火機馳援

泰國歷年9大致命火災！ 夜店跨年趴變調「65人罹難」

日本九州持刀男「連環砍人」！　4人血濺錄影帶出租店

台灣也有賣！美好市多「暢銷蛋白粉」爆含致癌重金屬　消費者怒告

俄天兵片瘋傳！機槍失控「變風火輪」360度掃射　同袍嚇瘋竄逃

以為濃煙是乾冰！曼谷惡火27死　網紅閨蜜「第一視角」逃生影片曝

世足場邊爆吵！女看男手機一眼「瞬間變臉」　轉播鏡頭全錄下

「世界盃改變了我」哈蘭德7球謝幕　驕傲喊：我們讓世界認識挪威

寶可夢強尬英雄聯盟！近萬人擠爆北車、K區地下街　民眾嚇傻：有巨星？

最後身影曝！17歲高中生客家文物館倒地亡　母接死訊悲痛認屍

離譜畫面！颱風假「西子灣衝浪」遭網砲轟　免收罰單原因曝

德保拉追平風神喊話想在兄弟退休！　談本土資格搖頭：9年太久了

最後身影曝！17歲護專生客家文物館倒地亡　母接死訊悲痛認屍

北市放颱風假挨批「經濟損失450億」蔣萬安霸氣回應

後藤光尊見「隊鴨」本尊嚇一跳　笑喊：希望選手也長這麼快

苗栗高鐵快捷公車搶快左轉！撞分隔島成「蹦蹦車」　運將竟開走了

英格蘭挺進4強！貝林漢姆單場梅開二度淘汰挪威

女醫慘死診所！被砍34刀滿地血　警研判嫌犯「先殺人後性侵」

日本小學男老師「當街露鳥」！　騷擾未成年女童被逮

雨天過馬路「滑倒竟奪命」！　40歲前空姐多重器官衰竭驟逝

巴黎「楓丹白露森林」烈火狂燒800公頃　首調派滅火機馳援

泰國歷年9大致命火災！ 夜店跨年趴變調「65人罹難」

日本九州持刀男「連環砍人」！　4人血濺錄影帶出租店

台灣也有賣！美好市多「暢銷蛋白粉」爆含致癌重金屬　消費者怒告

俄天兵片瘋傳！機槍失控「變風火輪」360度掃射　同袍嚇瘋竄逃

以為濃煙是乾冰！曼谷惡火27死　網紅閨蜜「第一視角」逃生影片曝

世足場邊爆吵！女看男手機一眼「瞬間變臉」　轉播鏡頭全錄下

業務慫恿泡水詐保！　車主「理賠後買新車」下場慘了

9間大店租約到期一次登出！　高大特區餐飲一條街變天

女醫慘死診所！被砍34刀滿地血　警研判嫌犯「先殺人後性侵」

小腿「肌肉出問題」急送醫上石膏　陳玉珍：明天去院會要坐輪椅

新竹天坑案宣判前一天…「豐邑文心匯」出事！高空招牌驚見明火

小鐘砸200萬出專輯！遭父狠酸「唱歌長相普通」　孫協志感嘆發聲

颱風「巴威」登陸浙江　 寧波摩天輪車廂被吹成「風火輪」狂甩

精進水域救援效能　南消六大隊觀夕平台、四草大橋實戰操艇

日本小學男老師「當街露鳥」！　騷擾未成年女童被逮

台積電6月營收4426.8億元再創新高　史上最強Q2順利達標財測

劉畊宏揪巨石強森跳操　現學「拉傷鼠蹊部」中文XD

國際熱門新聞

美12枚飛彈轟波灣最大島　伊朗報復襲擊5國

7歲女童遭性侵裸身亡　頭臉都在流血

不只踢球年賺19億　哈蘭德超狂投資曝光

曼谷啤酒餐廳深夜惡火吞噬30死　多名死者受困廁所

美軍展開數周以來最大空襲！　壓制伊朗攻擊荷莫茲海峽商船能力

伊朗轟約旦美軍基地　射大規模飛彈無人機

伊朗「暗殺名單」曝　川普、盧比歐全上榜

男誤送「死亡香水」　親手害死摯愛

Costco留才有多狂？40年員工擁3千萬身家

台灣也有賣　美好市多蛋白粉爆含重金屬

日本新招！賣剩麵包進販賣機、還能釀酒

伊朗轟美軍基地6死！　士兵控高層棄傷兵落跑

伊朗：荷莫茲海峽比原子彈還重要

洞穴慶生奪命　大雨狂灌一家人被沖走

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／「海神」颱風生成　最新路徑曝

不傳哈蘭德被罵爆　挪威前鋒解釋了

蔡阿嘎舊片怒被挖！SOU・SOU店內「你自己出就好啦」

中聯油風暴擴大！再增瓦城、鬍鬚張

月給孫4千元！72歲嬤一停匯款　女兒1舉動讓她心寒

郭台銘爆密會女球友！正宮曾馨瑩首吐心聲

全台有雨！　午後「下最大」

玄濟宮倒數10天！縣府下「最後通牒」

愛愛前「被男友逼喝水」　妹子越想越怪！網戰翻

女月匯5萬給媽存！32年後討360萬敗訴

女友中風癱瘓揹債近3億　綠營大老張俊宏住家遭法拍

藍正龍開解《辦桌》分工爭議！巧妙喊話隋棠、千千

美12枚飛彈轟波灣最大島　伊朗報復襲擊5國

男出遊發燒竟「確診重大傷病」！醫警告：小心紫外線

7歲女童遭性侵裸身亡　頭臉都在流血

更多

最夯影音

更多
「世界盃改變了我」哈蘭德7球謝幕　驕傲喊：我們讓世界認識挪威

「世界盃改變了我」哈蘭德7球謝幕　驕傲喊：我們讓世界認識挪威
寶可夢強尬英雄聯盟！近萬人擠爆北車、K區地下街　民眾嚇傻：有巨星？

寶可夢強尬英雄聯盟！近萬人擠爆北車、K區地下街　民眾嚇傻：有巨星？

最後身影曝！17歲高中生客家文物館倒地亡　母接死訊悲痛認屍

最後身影曝！17歲高中生客家文物館倒地亡　母接死訊悲痛認屍

離譜畫面！颱風假「西子灣衝浪」遭網砲轟　免收罰單原因曝

離譜畫面！颱風假「西子灣衝浪」遭網砲轟　免收罰單原因曝

德保拉追平風神喊話想在兄弟退休！　談本土資格搖頭：9年太久了

德保拉追平風神喊話想在兄弟退休！　談本土資格搖頭：9年太久了

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面