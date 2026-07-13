俄天兵片瘋傳！機槍失控「變風火輪」360度掃射　同袍嚇瘋竄逃

▲ 俄兵操縱機槍失控。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯一場軍事訓練畫面近日在網路上瘋傳，影片中一名士兵操作架設式旋轉機槍時突然失控，使得武器高速自轉、子彈四射，一旁的同袍嚇得四竄躲避，場面驚險萬分，令眾多網友傻眼。

《每日郵報》報導，參與此次演訓的部隊據報為俄軍機動火力小組，使用的武器為YakB-12.7四管旋轉機槍，原先是為Mi-24「雌鹿」（Hind）攻擊直升機所設計。

WATCH: Insane footage of a Russian anti-aircraft gunner losing control of a YakB-12.7 heavy machine gun, a weapon typically mounted on a Mi-24 gunship pic.twitter.com/ntwxuKjDp5 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 12, 2026

畫面中可見，一名士兵在機槍後方就定位後開始射擊，但疑似後座力太大，架設系統不堪負荷，機槍未繼續瞄準目標，而是開始在支架上劇烈旋轉。儘管士兵緊抓著機槍試圖控制武器，但旋轉速度越來越快，令他整個人被拋飛。

接著槍管在慣性作用下持續旋轉及噴射子彈，周遭士兵紛紛閃躲奔逃。最後一名士兵伸手試圖停下裝置，又因滾燙的槍管瞬間縮手。

這段畫面在社群媒體上引發熱議，有網友分析，「影片最後可以看出，他們架設時明顯偏離重心，一旦後座力開始讓槍管轉動，就會不斷加速、根本停不下來。」

另一名網友則指出，「彈藥箱的位置似乎裝在原本應放第二根槍管的位置，導致重量不平衡。」也有人對那名觸摸槍管的士兵感到不可思議，「精彩演出結束後，那個包頭巾的哥們還要親身體驗槍管有多燙，這一定會受傷。」

俄軍截至目前未對此做出回應，影片拍攝的時間、地點及人員傷亡情形均未獲證實，《每日郵報》也尚無法獨立核實影片真實性。