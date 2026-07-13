西班牙野火12死！人夫回家救貓喪命　困車內「打給愛妻」絕望告別

▲ 一名男子在野火中受困車上身亡，圖非事發車輛。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

西班牙南部安達盧西亞自治區野火造成至少12人罹難，另有23人下落不明，死亡人數恐怕持續攀升。當局目前已從確認死亡的12名遇難者身上採集DNA，但因家屬須從各國趕赴西班牙提供比對樣本，身分識別工作進展緩慢。

英男折返救貓被困 電話中與妻訣別

《每日郵報》報導，其中一起令人心碎的案例引發關注，一名英國男子撤離過程中折返搶救家中的愛貓，卻在車上被火舌團團包圍，只能打電話向妻子最後道別，最終不幸罹難。

住在重災區貝達爾（Bedar）附近、來自英國伍爾弗漢普頓的54歲女子豪伊（Penelope Howe）透露，這名男子是她友人的丈夫，「她非常震驚」，「到了某個地步時他必須停車，然後她和他通話」，「他救出貓咪們，卻被困在車上。他們在電話中度過最後幾分鐘，就這樣結束了。」

▲▼ 野火肆虐的地區街道上可見被燒毀的車輛。（圖／路透）

比利時商人陳屍山谷 家屬怒批無預警

另一名死者來自比利時，病毒學家維東克（Thomas-Wolf Verdonckt）說明，他9日晚間9時前才與父親、63歲比利時商人斯坦尼斯拉（Stanislas）通話，當時火勢正朝貝達爾山村逼近。後來斯坦尼斯拉被發現陳屍山谷，成為在帕拉赫埃爾庫拉托地區（Paraje el Curato）遇難的8名死者之一。

維東克質疑當局聲稱遇難者未遵從就地避難指示的說法，他指出，「那些喪生的人並非違反任何命令，因為根本沒有任何命令。當局沒有提供任何資訊，直到火焰幾乎燒到面前，他們才開始逃跑，這已是萬不得已的最後手段。」

貝達爾市長科拉多（Angel Collado）則堅稱，他確實曾呼籲包含斯坦尼斯拉在內的居民就地避難。

▲ 植被燒成一片焦黑。（圖／路透）

火勢趨緩上千居民返家 首相將赴勘災

這場野火蔓延速度一度達到每分鐘100公尺，肆虐面積約6600公頃，部分道路上至今仍可見被燒毀的廢棄車輛。安達盧西亞地方政府首長莫雷諾（Juan Manuel Moreno）11日宣布火勢已趨穩定，約1000名撤離居民獲准陸續返家。

西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）預計13日赴當地勘災，民防秘書長巴爾科內斯（Virginia Barcones）則表示，警方已清查逾250戶民宅，並將進行最後一輪全面搜索，確認無人受困。