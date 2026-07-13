闖紅燈遇警攔查擦撞電桿　台南19歲男車內搜出k他命

記者林東良／台南報導

台南市安南區12日上午發生疑似毒駕案件，19歲黃姓男子駕車行經郡安路六段一帶時闖紅燈，遭巡邏員警攔查，黃男轉彎過程中不慎擦撞路旁電桿，員警上前查看時，察覺車內散發毒品氣味，進一步查獲第三級毒品愷他命1包及K盤1個，全案依毒品危害防制條例、公共危險等罪嫌送辦。

▲台南市警三分局員警攔查闖紅燈自小客車，並在車內查獲疑似愷他命及K盤。（記者林東良翻攝，下同）

台南市警三分局副分局長林雲豪指出，海南派出所巡佐陳振桔、警員施同和，12日上午11時許執行巡邏勤務時，發現黃男駕駛自小客車行經安南區郡安路六段一帶路口闖紅燈，員警隨即依法上前攔查。

黃男在攔查過程中轉彎時，不慎擦撞路旁電桿。員警上前確認人車狀況，發現車內散發毒品氣味，經進一步查察，當場查扣第三級毒品愷他命1包，毛重約0.2公克，以及K盤1個等相關器具。

警方依程序完成蒐證，並將相關檢體送驗，全案依涉嫌違反毒品危害防制條例及公共危險等罪嫌，移送台南地方檢察署偵辦。

針對黃男闖紅燈等交通違規行為，警方另依道路交通管理處罰條例製單舉發，並依規定吊扣車牌及移置保管車輛。

台南市警三分局表示，毒品不僅危害個人身心健康，更可能影響駕駛人的判斷力與反應能力，施用毒品後駕車，極易引發交通事故，危及自身及其他用路人安全。

警方強調，將持續強化毒品犯罪查緝及毒駕取締勤務，落實執法、維護社會治安與交通安全，並呼籲民眾切勿施用毒品後駕車，以免害人害己並觸犯法律。