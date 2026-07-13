Uber One會員制今起調漲66%　年費「多付790元」

▲Uber One會員費用今天起調漲了。（示意圖／Uber Eats提供）

記者李姿慧／台北報導

Uber One會員費用今(13日)起調漲了，月費由120元調漲至199元，每月要多繳79元，年費則由1200元調漲至1990元，每年要多付790元，漲幅約66%。不過會員回饋也升級，Uber搭乘行程點數回饋從最高5%提高為15%。

Uber Eats自2019年推出Eats Pass，2022年11月轉換為Uber One上路後，會員費從未調整過，今起會員訂閱價格也將首度調整。現有會員自7月13日後的下一個續訂扣款日起，月訂閱方案將由每月120元調整為199元，學生月訂閱則由84元調整為139元。

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年訂閱方案將由1200元調整為1990元，學生年訂閱則由840元調整為1393元。Uber表示，未加入Uber One的用戶，相關價格與福利調整即日起生效。

Uber會員仍可持續享有符合資格訂單0元外送費、搭乘行程Uber One點數回饋、優先由高評價職業駕駛與外送合作夥伴提供服務，以及各項會員專屬優惠等福利。

因應會員制費用調整，Uber也提升會員回饋，今天起Uber One會員的搭乘行程回饋全面升級。其中，尊榮優步回饋由原本最高5%提升至15%；標準型優步則由5%提升至8%；純電優步、舒適優步、純電舒適優步、寶寶優步、毛孩優步、六人座優步及加大六人座優步等服務，回饋也將由5%提高至8%；優快送則首度納入會員回饋範圍，可享8%點數回饋；優步小黃則提供3%點數回饋。

除回饋升級外，Uber One也新增家庭共享功能，會員可邀請1位家庭成員共享Uber One會員福利，且無須額外付費。

另外，Uber One優惠也將擴及海外市場。Uber指出，會員前往有提供Uber One服務的國家時，仍可享有主要會員福利，包括符合資格的搭乘行程最高15%點數回饋，以及符合資格訂單0元外送費優惠。

Uber表示，若不願接受新價格，可於下一次續訂扣款日前透過Uber App或Uber Eats App取消會員資格；年訂閱會員若欲取消，則需透過App內「幫助」功能聯絡客服辦理。若未取消，系統將於下一次續訂扣款日依新價格自動續訂。