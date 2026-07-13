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巴威造成路樹倒塌土石崩落　龍潭警設交管排除障礙

▲▼龍潭警方獲報設置交通錐及封鎖線，實施交通疏導，並配合工務單位迅速完成障礙排除，使道路恢復安全通行。（圖／龍潭警分局提供）

▲巴威颱風造成龍潭地區多處道路路樹倒塌及土石崩落。（圖／龍潭警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

巴威颱風挾帶10級以上強陣風及豪大雨，造成桃園市龍潭區澢滴水路、新和路、中豐路上林段等地樹路倒塌及土石崩落，龍潭警分局全力投入救災及交通維護工作，設置交通錐及封鎖線，實施交通疏導，並配合工務單位迅速完成障礙排除，使道路恢復安全通行，守護民眾生命財產安全。

▲▼龍潭警方獲報設置交通錐及封鎖線，實施交通疏導，並配合工務單位迅速完成障礙排除，使道路恢復安全通行。（圖／龍潭警分局提供）

▲▼龍潭警方獲報設置交通錐及封鎖線，實施交通疏導，並配合工務單位迅速完成障礙排除。（圖／龍潭警分局提供）

▲巴威颱風造成龍潭地區多處道路路樹倒塌及土石萠落。（圖／龍潭警分局提供）

龍潭警分局昨日接獲多起颱風災情通報獲報後立即派員趕赴現場，同步通報相關權責單位前往處理。為防止發生二次事故，員警第一時間設置封鎖線及交通管制，並協助初步清除障礙物、疏導往來車流，降低事故風險，爭取道路恢復通行時間。

包括龍潭派出所巡佐陳建華、警員方瑞麟及黃子軒前往龍新路與竹源街口，處理路樹倒塌阻礙交通案件；三和派出所所長曹培翔、警員朱志遠則趕赴山區澢滴水路，排除倒伏樹木，恢復道路通行；高平派出所所長王梓岳、警員陳英民巡邏期間，主動清除新和路多處倒臥路面的斷枝殘幹，避免影響行車安全；另龍潭派出所副所長劉重言、警員徐兆平趕赴中豐路上林段，處理往新竹方向外側車道土石崩落事故。員警到場後立即開啟巡邏車警示燈、設置交通錐及封鎖線，實施交通疏導，並配合工務單位迅速完成障礙排除，使道路恢復安全通行。　

龍潭警分局分局長施宇峰表示，本次颱風期間，全體員警迅速應變、分工合作，積極投入災害排除、交通疏導及安全維護工作，展現警察團隊守護民眾生命財產安全的使命，對同仁堅守崗位、投入防救災工作的表現予以肯定。也提醒民眾，颱風過後山區仍有落石、土石鬆動、路樹倒塌等風險，外出仍應提高警覺，以確保自身安全。

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