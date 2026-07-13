世足場邊爆吵！女看男手機一眼「瞬間變臉」　轉播鏡頭全錄下

▲2名南非球迷在世足場邊發生爭執。（圖／翻攝X，下同。）



記者吳美依／綜合報導

世界盃場邊一段畫面在網路上引發熱議，2名南非球迷一起觀看比賽時，女方發現身邊男伴忙著滑手機，於是瞄了對方的手機螢幕一眼，2人隨即發生激烈口角，過程正好被轉播鏡頭拍下。

看一眼手機爆爭執 轉播鏡頭全都錄

綜合外媒報導，這起事件6月24日發生在墨西哥蒙特雷體育場（Estadio Monterrey）的「南非對南韓」比賽上。

影片中，女子似乎因為男子一直滑手機的「科技冷漠」行為，或者螢幕上的內容感到困擾，因此開口質問對方。男方起初態度敷衍，之後才收起手機。

接下來，2人又持續交談了一陣子，但衝突疑似升級。女方坐回座位上，似乎不願繼續爭執，看起來明顯不悅。男方多次彎腰試圖繼續爭辯，但很快就選擇冷戰，他轉身繼續歡呼跳舞，並且餵了旁邊另一名女性吃東西。

網友兩派爭論 男女身分不明

這段超過1分鐘的畫面引發討論，部分網友猜測男方當時可能在用手機下注，甚至傳訊息給其他女性。有人為女方感嘆，「氣氛從100度瞬間跌到0度」、「我能感受到她的心瞬間沉了下去，因為我也是女生。」

不過，也有人認為這對男女更像是手足而非伴侶，甚至批評攝影師「愛管閒事」。截至目前，外界仍不清楚當事人身份及爭吵原因。