遊戲點數交易險噴55萬！屏東男欲匯馬國帳戶　警聯手郵局攔阻

▲東港警方勸阻羅男被騙。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港鎮一名羅姓男子因網路遊戲點數及帳號交易，誤信臉書網友指示，準備將新台幣55萬元換匯後匯往馬來西亞可疑帳戶。幸郵局行員察覺有異，立即透過「打詐一點通」通報東港警方，員警火速趕抵，當場識破詐騙話術，成功攔阻匯款，替羅男保住55萬元血汗錢。

東港警分局東港派出所副所長蔡世宏與警員蘇子煌、劉智佳日前接獲東港鎮光復路郵局透過「打詐一點通」簡訊通報，稱有男子疑似遭遇詐騙欲進行大額匯款。警方隨即迅速趕赴現場，與郵局行員共同展開協助攔阻。

經警方了解，28歲羅姓男子因涉足網路遊戲點數及帳號交易，結識臉書網友並聽從其指示操作。羅男企圖將新臺幣55萬元先兌換為美金，再轉為馬來西亞幣，匯入海外的馬來西亞聯昌國際銀行（CIMB BANK）可疑帳戶。警方當場識破此為典型詐騙手法，成功勸阻羅男並保住其血汗錢。



東港警分局呼籲，「打詐一點通」QR Code簡訊報案，在轄內金融機構與超商ATM皆有專屬條碼。民眾或行員只需用手機掃描，分局勤務指揮中心即可精準派遣警力低調趕赴現場，即時攔截車手與詐騙案。警民未來將持續緊密合作，建構堅實的反詐防護網。