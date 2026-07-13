烈焰衝出大門！曼谷餐廳「爆炸後全場倒地」　他悚憶：完全沒氧氣

▲濃煙竄出後，大火瞬間衝出門口。（圖／X@js100radio，下同。）



記者吳美依／綜合報導

泰國曼谷一間啤酒餐廳12日深夜大火，目前已造成至少27人死亡、63人受傷。 倖存者回憶，當時燈光一度短暫熄滅，隨後立刻濃煙密布，並且發生爆炸與大火。而巨大烈焰從前門噴出的駭人畫面，也在社群媒體上瘋傳。

大門噴出烈焰 漆黑濃煙沒氧氣

臉書流傳的現場畫面顯示，一群顧客尖叫著逃離餐廳，有人身上起火，有人衣服燒焦。火焰與濃煙淹沒了前門，隨著爆炸聲響起，熊熊大火從門口噴出。

《路透社》、《法新社》引述倖存者說法指出，大火最初從舞台前方竄起。

一名餐廳駐唱樂團成員受訪時，頭部仍纏著繃帶。他回憶，燈光短暫熄滅後，突然濃煙密布，隨後發生劇烈爆炸與大火，「爆炸後，我沒有看到任何人試圖逃跑，大多數人都倒在地上求救。我從舞台跑向門口，這段距離大約只有5公尺，但一片漆黑、濃煙四起，而且完全沒有氧氣。」

來自寮國的觀光客坎古提拉（Kan Kutirat）當時獨自在吧台喝酒，他注意到舞台附近開始冒煙，隨後聽見場內傳出許多人尖叫與騷動。他協助將一名女性拖出火場，「我只有辦法救出一個人，我盡力了，對不起。」

曼谷消防員查克里（Chakrit Khongkom）搭乘第一輛消防車抵達現場，他表示，「火勢本身沒有那麼猛烈，但濃煙已經100%籠罩全場，到處都是煙。大多數倖存者都因吸入濃煙而嗆傷。」

逃生困難 罹難者集中廁所

《曼谷郵報》報導，消防員在大約半小時內撲滅了火勢，死者至少包含9名男性與18名女性。泰媒Khaosod指出，部分罹難者是外國觀光客。《每日新聞》（The Daily News）則報導，人們恐因停電而無法看見出口。

泰國曼谷大都會管理局（BMA）防災減災處處長蘇里亞猜（Suriyachai Rawiwan）說，消防人員在接獲通報5分鐘後抵達現場，但當時火勢已經蔓延至整個區域、難以進入，「我們進入搜索時，到處都是桌椅擋住去路，而且非常高溫。」

他透露，多數罹難者遺體集中在場館後方的廁所附近，研判是逃生時往後方聚集卻無路可走。

▼這場大火至少釀成27死63傷。（圖／翻攝臉書อาสากู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จุด สน.บางยี่ขัน）



曼谷市長查察（Chadchart Sittipunt）表示，該餐廳持有合法營業許可且設有消防逃生口，但火勢與濃煙迅速蔓延，導致逃生困難。

泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）親赴現場視察，證實「我們已找到27具遺體，其他傷患正陸續送醫救治。」

泰國公衛與安全監管寬鬆，尤其是酒吧與夜店，長期引發擔憂。2022年，春武里府（Chonburi）一間夜店火警造成25死。2009年，曼谷一場夜店舉辦的跨年派對發生大火，造成67死、逾200人受傷。