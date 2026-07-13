二伯撇抄襲！律師揭判定「侵權3關鍵」　1情況日牌可提告

▲蔡阿嘎妻子二伯創立的HAHABABY，近日遭爆抄襲日牌「SOU・SOU」。（圖／翻攝IG／@hahababyselect）

圖文／CTWANT

百萬YouTuber蔡阿嘎妻子二伯創立的親子品牌HAHABABY，近日遭質疑部分商品設計與日本品牌SOU‧SOU高度相似，引發抄襲爭議，日本SOU‧SOU更表示已關注相關情況長達4年。二伯日前透過直播說明品牌經營理念及商品設計過程，希望回應外界質疑，不過事件仍持續引發討論。對此，律師劉韋廷表示，是否涉及著作權侵權，仍須從3項法律關鍵進一步判斷。

面對外界質疑，二伯日前透過直播分享品牌經營理念，並說明商品設計與製作流程，一度情緒激動落淚。不過，相關說明仍引發不少討論，也讓外界關注事件是否涉及著作權問題。

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劉韋廷在臉書上發文表示，判斷是否構成抄襲或侵權，不能僅憑網友認為「很像」就下定論，也不能因為商品長期被質疑高度近似，就直接認定違法，仍須依法律程序與客觀證據判斷。

他指出，第一個關鍵在於專業鑑定。若雙方商品涉及圖樣近似爭議，可委託著作權或智慧財產專業鑑定機構進行比對，檢視外觀、構圖、創意發想、線條、色彩、圖案排列及整體視覺印象等因素，以判斷是否已達實質近似，而非僅比較是否同樣採用花卉、圓點或日系設計風格。

第二個重點則是著作權保護的標的。劉韋廷表示，一般衣物、雨傘或保溫杯等商品屬於實用品，本身未必受到著作權法保護；真正可能受到保護的是商品上的圖樣、花紋、插畫或美術設計等具有原創性與創作性的內容。因此，法律上應檢視的是HAHABABY特定商品圖樣，是否與SOU‧SOU特定圖樣達到實質近似，而非僅比較整體設計風格。

第三個關鍵則是權利歸屬。劉韋廷指出，若鑑定結果認定雙方圖樣高度相似，SOU‧SOU仍須提出原始設計圖、創作紀錄、商品上市時間、設計師資料、授權文件或權利歸屬等證據，證明自己為原始創作者或著作財產權人，才有可能主張相關權利，並依法提出著作權侵權訴訟。

至於法律責任部分，劉韋廷表示，若業者未經授權重製他人受著作權保護的圖樣，並以銷售為目的使用於商品，可能涉及《著作權法》第91條第2項規定；若明知商品屬侵權重製物，仍散布、公開陳列或持有準備散布，也可能涉及《著作權法》第91條之1相關責任，並非一句「不是製造商」即可完全免責。

劉韋廷認為，這起事件最終仍須回歸法律判斷，重點包括SOU‧SOU相關圖樣是否屬受保護的美術著作、HAHABABY商品圖樣是否與其達到實質近似，以及是否存在接觸可能性、重製行為、銷售目的或明知侵權仍販售等情形。若上述要件皆獲證明，案件才可能涉及著作權侵權責任；反之，若僅屬設計風格相近、圖樣未達實質近似，或無法證明權利歸屬，也不能僅因網路討論熱度，就直接認定違法。

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