民宿牆上照片好眼熟　她一看驚見「家人全入鏡」嚇瘋

▲奧布莉在TikTok分享，一家人在民宿發現的驚人巧合。（圖／翻攝TikTok）



記者吳美依／綜合報導

美國一家人首次入住加州聖地牙哥（San Diego）某間Airbnb民宿，卻發現牆上一幅照片非常眼熟，定睛一看才驚覺，那正是他們10年前一次海灘旅行的畫面，超離奇巧合在社群媒體上引爆熱議。

奧布莉（Aubrey Birrell）在TikTok發布影片，與妹妹一起描述「最奇怪的事情」。一家人進入民宿後，到處看看、熟悉環境時，發現牆上掛著一幅既陌生又熟悉的照片，「我爸說，『這看起來好像是我欸！』」

奧布莉起初以為只是開玩笑，未料走近一看，照片中的熟悉身影竟不只「父親」，還有弟弟以及身旁一起入鏡的妹妹莉比（Libby Birrell），所有人的臉孔、泳衣與場景，都與10年前那一場海灘旅行完全吻合。

此時，妹妹莉比也忍不住扶額頭驚呼，「照片裡的就是我們，這真是最瘋狂的事情了！」

根據姊妹倆說法，這是全家人第一次踏進這間民宿，他們完全不知道照片由誰拍攝，又是如何輾轉出現在民宿牆上。

影片曝光後，網友紛紛驚呼不可思議。有人表示，如果發生在自己身上，恐怕會嚇到衝去退房。也有人開玩笑說，「好像楚門的世界」、「好棒的客房服務」、「妳真實生活中的演算法運作得很好」。

幾名網友宣稱，他們也在其他地方看過這張照片。面對部分網友質疑真實性，奧布莉回應，全家人正試圖翻出這趟10年前海灘旅行的照片，並要對方持續關注後續更新。