彰化婦車禍手腫如「麵龜」卡手環痛到崩潰！消防員神來一鎚救命

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣一名中年婦人日前因車禍導致手部骨折，不料手掌與手腕腫大如「麵龜」，佩戴多年的手環深深陷入皮肉之中，痛不欲生。眼看即將回診，她直奔消防隊求助，消防人員嘗試大、小鉗子均因找不到施力點而失敗，一名機智隊員請她趴在地上，拿起鐵鎚瞄準關鍵位置果斷一敲，手環應聲碎成四段，順利解除腫脹壓迫，讓婦人如釋重負。

▲彰化婦人車禍手腫脹，手環卡死，消防使用鐵鎚小心翼翼敲碎。（圖／民眾提供）

▲彰化婦人車禍手腫脹，手環卡死，消防使用破壞剪機具無法破壞。（圖／民眾提供）

這名婦人到達消防分隊時，手腕因嚴重腫脹已明顯變形，手環緊緊卡住，情況緊急。消防人員見狀，先拿出大型破壞剪嘗試剪斷，但因手環材質堅硬且缺乏施力點，大鉗子根本無從下手；隨後換成小號鉗子企圖鋸開，同樣因為金屬結構頑固而以失敗告終。現場隊員一時陷入苦惱，擔心貿然動作會造成二次傷害。

此時，一名隊員靈機一動，提出「既然要破壞，不如直接擊碎」的想法，並在對方同意下，請她趴在地上，將手部平放，仔細尋找不會牽動骨折處的穩定施力點後，拿起鐵鎚瞄準手環關鍵位置，果斷一敲，伴隨清脆聲響，手環應聲碎裂成四段，順利脫離婦人手腕。腫脹部位瞬間解除壓迫，婦人如釋重負，連連向消防弟兄道謝。

▲消防使用破壞剪機具無法破壞手環。（圖／民眾提供）

婦人略帶不捨的指出，這只手環雖僅以6千元購入，但已陪伴她十多年，具有深厚情感意義。然而面對手部疼痛已達極限，當下只能忍痛拜託隊員直接破壞，並對消防隊的機智與專業處置表達由衷感激，也慶幸能在回診前及時解決這個棘手的難題。

▲消防使用鐵鎚將手環敲碎成4段。（圖／民眾提供）