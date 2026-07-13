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曼谷啤酒餐廳惡火27死！　安管曝「5秒成火海」：根本沒灑水系統

記者張方瑀／綜合報導

泰國曼谷恰圖恰區（Chatuchak）拉拋路（Lat Phrao）一間知名啤酒餐廳12日深夜發生大火，火勢在鐵皮屋頂與隔音海綿的助燃下迅速蔓延，現場瀰漫大量濃煙，導致顧客逃生不及。這起事故目前已造成至少27人死亡、逾60人受傷。

泰國公共電視台早前報導，此事件造成至少30人死亡，隨後更正為27人。曼谷市長查察（Chadchart Sittipunt）初步研判多數死者為濃煙嗆死；店內安管人員更驚恐還原，現場從冒煙到陷入火海僅短短5秒，且建築物內「根本沒有自動灑水系統」。

▲▼泰國曼谷恰圖恰區（Chatuchak）拉拋路（Lat Phrao）一間知名啤酒餐廳12日深夜發生大火。（圖／路透）

▲曼谷恰圖恰區一間知名啤酒餐廳12日深夜發生大火。（圖／路透）

舞台冒煙「5秒陷火海」　200客塞爆前門推擠

綜合泰媒報導，這起慘劇發生在當地時間12日深夜23時50分，位於拉拋1巷附近的「Na Ladprao」啤酒餐廳突然竄出火舌。店內安管人員出面還原驚悚瞬間指出，事發前曾察覺到舞台上方的招牌燈光突然熄滅，接著冒出陣陣白煙。

沒想到短短約5秒鐘後，烈焰瞬間猛烈竄出，且伴隨著陣陣爆炸聲響，讓當時在店內的200多名顧客完全來不及反應。

▲▼泰國曼谷恰圖恰區（Chatuchak）拉拋路（Lat Phrao）一間知名啤酒餐廳12日深夜發生大火。（圖／路透）

▲目前已造成至少27人死亡、逾60人受傷。（圖／路透）

安管人員回憶，火舌竄出時眾人驚慌失措，場面極度混亂，由於多數顧客本能地朝正門逃生，導致門口發生嚴重的推擠踩踏。他在第一時間死裡逃生後，立刻折返火場協助救援，將許多衣服已經著火的民眾強行拉出。

據附近執勤的警衛描述，火災發生得極為突然，只看到許多人滿臉驚恐地跑出來，餐廳後門更散落著滿地的鞋子與員工圍裙，足見當時逃生時的極度恐慌。

隔音海綿成致命易燃物　店內無灑水系統 死者多困廁所

該名安管進一步揭露了店內致命的消防漏洞。他指出，該建築內部並未安裝自動灑水系統，主要的初期滅火設備僅有滅火器；事發第一時間，員工曾試圖拿滅火器灌救，但火苗迅速延燒到天花板的「隔音海綿」，火勢一發不可收拾。

▲▼泰國曼谷恰圖恰區（Chatuchak）拉拋路（Lat Phrao）一間知名啤酒餐廳12日深夜發生大火。（圖／路透）

▲▼安管爆料餐廳建築內部並未安裝自動灑水系統。（圖／路透）

▲▼泰國曼谷恰圖恰區（Chatuchak）拉拋路（Lat Phrao）一間知名啤酒餐廳12日深夜發生大火。（圖／路透）

此外，雖然店內設有逃生指示燈與4個逃生出口（正門2處、洗手間1處、廚房1處），但大量濃煙迅速在店內瀰漫，導致民眾根本無法看清逃生路線。曼谷市長查察趕赴現場視察時表示，許多罹難者最終被發現受困於餐廳廁所內，不幸被濃煙奪去生命。

鐵皮屋頂悶燒成煉獄　警高層研判：恐為人為疏失

發生火災的店面為單層水泥建築，上方採用鐵皮屋頂，大火在店內悶燒，導致約164平方公尺的面積付之一炬，大批消防員耗費約半小時才將火勢撲滅。

泰國警察鑑識局局長瓦提（Watee Asawutmangkur）表示，起火點確認位於舞台區域，推測是天花板冷氣機電線走火所致，13日上午已會同物理與化學專家進行更詳細的鑑識。

▲▼泰國曼谷恰圖恰區（Chatuchak）拉拋路（Lat Phrao）一間知名啤酒餐廳12日深夜發生大火。（圖／路透）

▲發生火災的店面為單層水泥建築，上方採用鐵皮屋頂。（圖／路透）

泰國皇家警察副總長塔猜（Thatchai Pitaneelaboot）則強調，初步研判火災肇因恐為人為疏失，目前已要求調查人員加速蒐證、約談相關人士，誓言釐清真相，揪出涉案人員並依法追究責任。

這起事件也再次喚起泰國社會對娛樂場所工安的重視，過去2009年曼谷珊迪卡（Santika）夜店就曾因室內違規放煙火引發大火，慘奪66條人命，此次重大傷亡的確切責任歸屬仍有待當局進一步釐清。

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