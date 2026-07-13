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台南水溝堵塞！里長參選人「穿旗袍」清淤被罵爆　本人親回應

颱風天台南水溝堵塞！里長參選人「穿旗袍」清淤被罵爆。（翻攝胡晴柔Threads）

▲安平區里長參選人因穿旗袍視察水溝、清理淤泥，引發網友熱議。（翻攝胡晴柔Threads）

圖文／鏡週刊

日前內湖大淹水讓清淤問題引發關注，這回巴威颱風襲台時，台南1名里長參選人竟穿上漂亮旗袍上街清淤及撿垃圾拍片宣傳，挨轟作秀作過頭。

台南市安平區國平里長參選人胡晴柔，日前透過社群平台發出服務選民影片，表示因為有里民反映水溝堵塞，擔心大雨造成積淹水，她收到消息趕緊前往現場了解，並向相關主管機關反映，盼盡速將問題處理好。

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胡晴柔穿旗袍清淤挨轟作秀。（翻攝胡晴柔Threads）

▲胡晴柔穿旗袍清淤挨轟作秀。（翻攝胡晴柔Threads）

不過影片中，只見胡晴柔身穿一襲旗袍，搭配淺色布鞋，手上還拿著塑膠袋與夾子，來到一處水溝進行清淤工作，旗袍裙擺也在強風吹拂不停飄逸。

網友看到後，不禁大酸她根本就是在作秀「誰會穿旗袍撿垃圾還別麥克風」、「作秀作過頭」、「這里長有問題嗎？穿這樣通溝渠？作秀也要裝的實際一點好嗎？」「是要去選中國小姐逆？穿開高叉挖水溝土是哪招？」「乾脆穿禮服去清水溝」。

胡晴柔回應為何穿旗袍拍片。（翻攝胡晴柔Threads）

▲胡晴柔回應為何穿旗袍拍片。（翻攝胡晴柔Threads）

針對網友批評，胡晴柔透過AI圖片回應，強調自己確實就是希望透過「穿旗袍」系列影片吸引大家關注公共事務，希望透過行動解決問題。

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