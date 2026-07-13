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恐怖極端高溫　歐洲熱浪逾萬人超額死亡

▲歐洲熱浪。（圖／路透）

▲歐洲熱浪。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

官方最新數據顯示，6月下旬破紀錄熱浪席捲西歐期間，歐洲共通報逾1萬例超額死亡，其中超過9000人為65歲以上長者，再次凸顯極端高溫對高齡族群帶來的致命威脅。

路透社報導，根據由歐洲疾病預防管制中心與世界衛生組織支持的死亡監測網絡EuroMOMO公布數據，6月下旬熱浪期間，歐洲27國共出現超過1萬例超額死亡，其中逾9000人為65歲以上族群。

極端高溫可能引發中暑，或加劇心血管、呼吸道疾病，進而導致死亡，高齡者被視為最脆弱的族群之一。

負責主辦EuroMOMO的丹麥國家血清研究所主任醫師韋斯特加德（Lasse Vestergaard）表示，在一年中的這個時節出現如此高的超額死亡人數相當罕見，「這個數字真的非常高」。

韋斯特加德指出，「除了極端高溫之外，很難用其他原因解釋如此高的超額死亡率。」

科學家表示，若非人類活動造成的氣候變遷，這場6月下旬熱浪幾乎不可能發生，而全球暖化正使熱浪變得更加頻繁且更加劇烈。

這項統計涵蓋歐洲27國6月22日至28日的死亡資料，正值法國、西班牙、英國等國熱浪達到高峰期間；數據反映的是各種原因造成的超額死亡，並非僅限於高溫直接導致的死亡案例。

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