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便秘救星？限量「排便鞋」爆紅　品牌：將改變全世界排便方式

▲▼ 。（圖／）

▲美國腸胃保健品牌推出限量版「排便鞋」，主打透過抬高雙腿、模擬蹲姿，幫助排便更順暢。（圖／翻攝自Let Loose網站）

文／CTWANT

想改善便秘，不一定只能靠腳踏凳。美國一間腸胃保健品牌近日推出一款號稱能讓排便更順暢的限量商品「排便鞋」（S--t Shoes），以厚底鞋取代傳統如廁腳踏凳（Squatty Potty），主打穿上後可讓雙膝抬高至接近蹲姿，幫助腸道維持更自然的排便角度，減少用力解便及便秘困擾。這款產品一上市便在網路掀起熱議，有網友笑稱：「今年生日禮物就決定送這個了！」

推出這款產品的是美國腸胃保健品牌Let Loose。創辦人兼執行長亞歷珊卓霍克斯格勞茲（Alexandra Houx Grounds）在Instagram發布影片表示，這雙鞋將改變人們上廁所的方式，並以兼具時尚外型與功能性的概念，打造不同於傳統腳踏凳的新選擇。

這款售價69美元（約新台幣2000元）的「排便鞋」，外型採復古厚底拖鞋設計，雖然看起來像一般厚底涼鞋，但鞋底高達7英吋（約17.8公分），目的並非走路，而是讓使用者坐在馬桶時抬高雙腳，使膝蓋高於臀部，模擬蹲姿，協助身體維持更符合人體工學的排便姿勢。

亞歷珊卓霍克斯格勞茲表示，人類原本並不是以坐姿排便，過去多半採蹲姿如廁，而蹲姿能讓結腸與直腸角度更順暢，減少彎曲，讓糞便更容易排出。相較之下，一般坐在馬桶上的姿勢，可能使包覆直腸的肌肉維持部分彎曲狀態，增加排便阻力；若能將膝蓋抬高、身體略微前傾，則有助於放鬆直腸周圍肌肉，讓排便更加順利。

Let Loose表示，這款仍在申請專利的產品提供大小兩種尺寸，除了有助於縮短如廁時間，也能減少過度用力解便。頻繁用力排便與痔瘡等問題息息相關，而痔瘡是因肛門及直腸周圍靜脈腫脹發炎所造成，可能引發疼痛、出血、搔癢及腫脹等症狀。根據統計，美國約每20人就有1人罹患痔瘡，50歲以上成人更有約一半曾受其困擾。

品牌也指出，採取較自然的蹲姿有助於提升排便完整性，並改善便秘問題。便秘是美國最常見的腸胃疾病之一，約16%的成年人曾受慢性便秘困擾，60歲以上族群比例更接近三分之一。每年約有250萬人因便秘就醫、超過70萬人因此前往急診，美國民眾每年花在瀉藥上的支出更高達數億美元，而因便秘住院的人數，自1997年以來已增加超過一倍。

專家分析，便秘案例持續增加，可能與現代人生活型態改變有關，包括運動量不足、水分與膳食纖維攝取不夠，都可能降低腸胃蠕動，使糞便變得乾硬、增加排便困難。

事實上，市面上已有不少協助維持蹲姿的如廁輔具，例如Squatty Potty及TUSHY Ottoman等腳踏凳，平時可收納於馬桶下方。Let Loose則希望以更具設計感的方式切入市場，讓產品兼具實用性與美觀，不占浴室空間，也能直接擺放使用。

產品推出後迅速在社群媒體引發討論，不少網友留言表示「我從來沒有下單這麼快過」、「今年大家的生日禮物就是它了」、「無論做什麼，我都想保持時尚」。亞歷珊卓霍克斯格勞茲則透露，自己過去近15年深受便秘、腹脹及消化問題所苦，因此創立Let Loose，除了販售腸胃保健產品，也希望透過這雙「排便鞋」幫助更多人改善排便困擾。她更笑說，如果這雙鞋沒有改變使用者的排便體驗，「可以直接寄信給我，因為它一定會有效。」

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