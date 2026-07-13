公車尾掛「2台室外機」！內行揭真實用途　網笑：以為都拔光

▲民眾驚見公車裝分離式冷氣，PO上網路引起網友熱議。（圖／翻攝Threads／＠journeepoint）

圖文／CTWANT

颱風過後，一輛車尾裝有2台家用分離式冷氣室外機的公車出現在道路上，特殊外觀引起民眾注意。網友將影片分享到Threads，表示起初以為看到改裝公車，隨後又發現車輛疑似闖紅燈，直呼「今天真的什麼都看到了」。

貼文曝光後，有知情的網友說明，該車並非載客營運使用，而是知名客運業者設置在河堤外公車總站的移動式辦公室及休息室。車體由淘汰或報廢公車改裝，內部提供人員辦公與休息，因此加裝分離式冷氣，車尾才會掛上2台室外機。

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該網友進一步表示，這類改裝車平時停放在堤外，若颱風來襲、水門即將關閉或河川水位上升，便須移往市區，避免遭洪水淹沒或受損。為了在管制前撤離，車輛仍保留可發動及移動的功能，因此才會出現「辦公室自己上路」的特殊畫面。

據了解，該客運總站鄰近華中橋堤外區域。颱風來襲或水位升高時，雙北水利單位會視情況管制河濱堤防及高灘地停車場，水門關閉前，停在堤外的車輛必須依規定移出，以降低淹水風險。

影片曝光後，不少網友對改裝公車仍能行駛感到新奇，並留言表示，「東園站辦公室&休息室，總共有兩台」、「原來那種變辦公室的車子還能開，還以為零件都拔光了」、「那是客運公司的移動辦公室，報廢車改裝的」、「好酷喔居然還能開！我還以為前面有拖車拖著耶」、「第一次看到辦公室會自己跑」、「這個是他們總站的辦公室，平常停在堤外，因爲颱風關水門才移進來」、「大都會的移動城堡」。

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