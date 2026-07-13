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上任僅1年！澤倫斯基突換掉總理　烏克蘭內閣將面臨總辭

▲▼ 烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）。（圖／路透）

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）於12日表示，他打算撤換上任僅一年的總理斯維里登科（Yulia Svyrydenko），這項決定也隨即引發了烏克蘭政府的內閣總辭。

澤倫斯基並未具體說明將由誰來接任閣揆，也沒有透露斯維里登科未來的新職位，但他補充指出，除了總理之外，執法機構的首長也將有人事異動。澤倫斯基僅強調，這些變動是為了「確保能落實更新後的政治戰略」，並未給出進一步的細節。

澤倫斯基也在社群平台X上發文表示，「我很感謝斯維里登科在總理任內清晰、穩健且高效的表現，以及她這幾年來為烏克蘭團隊的貢獻。我已經提供她一個機會，去主導一個跟我們關鍵夥伴關係密切且重要的新領域。我期盼能跟國會議員們一起，對烏克蘭政府進行相應的改組。」

深陷貪腐醜聞陰影

經濟學家出身的斯維里登科，是在2025年7月被任命為總理；在此之前，她曾擔任一年的總統府副幕僚長，接著做了四年的副總理，負責經濟發展和貿易。

關於執法機構領導層擬議的變動，澤倫斯基同樣沒有說明具體原因。不過，烏克蘭在過去這一年來，被國內最大宗的貪腐醜聞給震撼，該事件更導致握有重權的總統府幕僚長黯然下台。

▲▼烏克蘭總理斯維里登科（Yulia Svyrydenko）。（圖／路透）

▲烏克蘭總理斯維里登科（Yulia Svyrydenko）。（圖／路透）

這起被稱為「邁達斯案」（Midas case）的醜聞，據當局指出，涉及了國家核電公司（Energoatom）收受高達1億美元的回扣。這把火已經延燒到澤倫斯基身邊的親信，並給政府蒙上了一層陰影，因為基輔當局目前正急於向西方盟友證明，他們有能力解決高層次的貪腐問題。

當局指控澤倫斯基的前商業夥伴明迪奇（Timur Mindich）是這個回扣計畫的主謀，並將澤倫斯基的前幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）列為嫌疑人。不過，兩人都否認有任何不法行為。

可能接任閣揆人選曝光

根據烏克蘭法律，總理的辭職需要國會批准，這也意味著整個內閣必須跟著總辭。

國會議員們透露，目前的可能接任人選，包括斯維里登科的前任、現任能源部長什米加爾（Denys Shmyhal）；國防部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）；以及國家能源公司納夫托加茲（Naftogaz）的負責人科雷茨基（Serhiy Koretskyi）。

消息靈通的反對黨議員熱列茲尼亞克（Yaroslav Zhelezniak）表示，科雷茨基被提名為新任閣揆的呼聲最高，而斯維里登科則很可能會接任駐美大使。目前烏克蘭駐華府大使，是由去年8月才被任命的斯特凡尼希娜（Olga Stefanishyna）擔任。

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