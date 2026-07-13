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美伊周末互轟　國際原油價格又漲近4％

▲中東戰火影響石油供應，國際油價上漲。（圖／視覺中國）

▲中東戰火影響石油供應，國際油價上漲。（圖／視覺中國）

記者張靖榕／綜合報導

美國與伊朗周末互相發動軍事攻擊後，國際油價今（13日）走高，不過漲幅相對溫和。分析認為，美國總統川普持續強調荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）將維持開放，緩解了市場對能源供應中斷的憂慮。

CNN報導，國際油價指標布倫特原油（Brent）上漲3.92％，報每桶78.99美元（約新台幣2536元）；美國西德州中級原油（WTI）上漲3.44％，報每桶73.87美元（約新台幣2372元）。

Rapidan Energy Group創辦人兼總裁麥納利（Bob McNally）表示，油價漲幅「相當溫和」，布倫特原油自4月一度站上每桶115美元後，整體走勢仍偏向下滑。

麥納利指出，油價近期回落，主要是因為川普多次保證希望荷莫茲海峽維持開放，避免引發「真正的經濟與金融災難」。另一方面，伊朗警告各國船隻不要改走替代航道，例如沿阿曼海岸航行。不過，海事顧問機構表示，阿曼沿岸的「南方航線」目前仍維持開放。

隨著原油價格反彈，美國汽油價格也可能進一步上漲。根據美國汽車協會（AAA）統計，全美普通汽油平均價格目前約為每加侖3.87美元，自2月底戰爭爆發以來已上漲約30％。

不過，美國陣亡將士紀念日假期期間，全美平均油價一度升至每加侖4.56美元。麥納利表示，假期過後油價回落，是因為原油價格已「幾乎回吐戰爭帶來的大部分漲幅」，這與川普持續釋出穩定市場訊息有關。

市場方面，受到地緣政治風險影響，道瓊期貨與標普500期貨雙雙下跌0.2％，那斯達克期貨則下跌0.3％。

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