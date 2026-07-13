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葛蘭姆驟逝、麥康奈送醫！　美參院「共和黨席次」拉警報

▲▼ 美國參議員Lindsey Graham。（圖／路透）

▲共和黨籍資深聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）於11日驟逝。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國71歲的共和黨籍資深聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）於11日驟逝，而同黨84歲的重量級參議員麥康奈（Mitch McConnell）也因突發醫療狀況緊急住院。儘管麥康奈今（12日）首度發聲澄清自己未罹患重症，並承諾會盡快重返崗位，但兩位建制派大老的缺席，已讓參議院的表決版圖出現難以預料的變數。

71歲葛蘭姆驟逝　接替人選陷難產

根據《中央社》報導，葛蘭姆猝逝的消息讓華府政壇大為震驚。根據南卡羅來納州的法律規定，州長麥馬斯特（Henry McMaster）擁有直接指派接替人選的權力；然而，由於有意角逐該席位的潛在競爭者眾多，各方勢力角力下，恐難在短時間內順利敲定接班名單。

84歲麥康奈「短暫失去意識」送醫　親曝最新病況

除了葛蘭姆離世，另一位共和黨要角麥康奈也在6月中旬因緊急事故被送往醫院，導致他無法出席議場投票。根據CNN引述鄰居提供的畫面與說法，6月14日上午約8時30分，救護車與消防車大陣仗封鎖了麥康奈華府住處外的街道，隨後在9時左右，目擊者看見臉部特徵神似麥康奈的患者被擔架抬出，不過警方當時並未證實傷者身分。

面對外界的擔憂與揣測，麥康奈辦公室出面緩頰表示其健康狀況已逐漸好轉，參議院多數黨領袖圖恩（John Thune）也透露，已與麥康奈進行了約20分鐘的電話聯繫。

▲▼84歲的共和黨重量級參議員麥康奈（Mitch McConnell）。（圖／路透）

▲84歲的共和黨重量級參議員麥康奈（Mitch McConnell）。（圖／路透）

麥康奈本人今日更親自在參議員官方網站發布聲明向選民報平安。他引用主治醫師的診斷指出，自己「沒有出現骨折、腦震盪，更沒有心臟病、中風、腫瘤或內出血」等嚴重問題。

他在聲明中坦言，「我確實曾一度短暫失去意識而被緊急送醫，過去幾週我獲得了非常好的醫療照護，同時也正在治療輕微的肺炎。」他強調，未來會向選民保持康復進度的透明，並拚盡全力早日重返參院。

趙小蘭急赴北京惹議　參院表決恐現變數

值得注意的是，在麥康奈入院後第3天，他的妻子、前運輸部長趙小蘭卻現身北京，甚至被新華社報導與中國國家副主席韓正進行會面，此舉引發各界高度揣測。為破除流言，麥康奈辦公室今日在發布健康聲明的同時，也一併公開了夫妻兩人的最新合照。

這波「一死一傷」的突發狀況，直接衝擊了美國參議院的席次比例。原本參議院的勢力分布為共和黨53席，對上民主黨與獨立派的47席；如今在葛蘭姆離世、麥康奈請病假的情況下，參議院總席位暫降至98席，兩黨票數拉近至51比47。

雖然共和黨仍勉強維持多數優勢，但在未來的關鍵法案表決上，隨時可能面臨「跑票即翻盤」的巨大風險。

自1985年就踏入參議院的麥康奈，曾長期把持共和黨黨團領袖與黨鞭大位，現為參院排名第2的資深議員及規則與行政委員會主席。

他先前已表態將於明年初卸下職務；針對其所屬的肯塔基州選區，雖然當地是共和黨的傳統鐵票倉，但目前聯邦眾議員巴爾（Andy Barr）已順利通過初選，準備接手角逐這關鍵的參院席次。

隨著兩位資深議員接連出狀況，也讓美國國會議員的「健康透明度」與「個人隱私保護」之間的界線再度浮上檯面，成為華府熱議焦點。

這番情景也讓不少人聯想到2023年9月辭世的民主黨籍聯邦參議員范士丹（Dianne Feinstein），她在生前最後一段時間，也同樣面臨因健康惡化而無法前往議場投票的窘境。

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