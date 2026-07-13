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住家遭法拍揹一身債　張俊宏無奈吐心聲

前總統陳水扁（左）與張俊宏（右）一同經歷美麗島事件，有革命情感。（翻攝莊嚴臉書）

▲前總統陳水扁（左）與張俊宏（右）一同經歷美麗島事件，有革命情感。（翻攝莊嚴臉書）

圖文／鏡週刊

「黃女都是用委員的名義跟大家開口借錢，甚至逼委員去借錢，借不到就辱罵委員，十分惡劣！」張俊宏的友人Ｃ小姐透露，黃擅長情勒，經常一哭二鬧三上吊，張只好拉下臉，向政界友人周轉，借了幾次後，大家都避而遠之。

Ｃ小姐告訴本刊，張俊宏長期受到黃女的精神折磨，壓力很大，經常一個人躲到辦公室避風頭，最高紀錄躲了6天才回家，而黃知道張沒有借到錢後，又會叫張立刻滾出去，完全不留情面。

黃雖然十分強勢，但也疑似因為扛不住債務壓力而中風，為了支付醫藥費及看護費用，張找上Ｗ先生想要討回投資黃金的款項，結果Ｗ先生卻哭窮，還想繼續利用張騙錢，所幸被呂先生抓包。

張俊宏因房產被法拍，恐無家可歸，找上總統賴清德求助。（讀者提供）

▲張俊宏因房產被法拍，恐無家可歸，找上總統賴清德求助。（讀者提供）

呂先生說：「Ｗ先生去年底把委員（張俊宏）帶到台東老家，並用委員的電話聯絡我，說黃女的黃金卡在海關，要繳2萬美元才能放行，向我借錢，我覺得奇怪，把資料傳給國外的朋友查證，確認Ｗ先生給的是假資料，所以拒當冤大頭。Ｗ先生不死心，又透過委員找上Ｂ先生騙錢，Ｂ先生信以為真匯款，事後Ｗ先生卻以各種理由推託，最近還因詐欺案入獄，真的很惡劣！」

為了瞭解實際狀況，記者在呂先生安排下，前往張俊宏住處採訪，身形十分消瘦的張，面對黃女及債務問題，態度低調不願多談，只無奈地說：「我也沒辦法，就當是上帝給的課題吧！」


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