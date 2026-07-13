張俊宏資產全登記女友名下　4子女斷絕關係

▲張俊宏裝潢華麗的豪宅（圖），因為債務問題，已經遭到法拍。



圖文／鏡週刊

沒想到，二人同居之後不久，張俊宏的健康狀況就亮起紅燈，黃女自稱動用很多關係，找到名醫救張，還說以折壽當條件，幫張祈禱，讓張逐漸康復，張因此對她疼愛有加、有求必應，甚至把資產都登記在黃的名下，張的四個子女看不下去，陸續跟他斷絕關係。

後來，張俊宏因為全民電通等案件入獄，入獄期間，黃女竟被張的友人W先生騙去投資黃金、期貨，結果血本無歸，為了填補巨大的財務缺口，她開始以張的名義，向張的朋友借錢，揹了一屁股債。張出獄後，黃繼續以債養債，張妻許榮淑心灰意冷，後來也正式與張離婚。

▲張俊宏的友人Ｗ先生謊稱黃金卡關，要繳2萬美元才能放行，藉此詐騙。（讀者提供）

另一名張俊宏的友人B先生告訴本刊，黃女3年多前開始向他小額周轉，他看在張的面子上，同意借錢，黃也都有按約定還款，前年，黃以經營事業、急需資金周轉為由，又向他借了數百萬元，這次卻有借無還。

B先生說：「黃女開了很多家公司，常跟我說她在開會，還傳訊告訴我不同事業的執行進度，卻遲未還款，後來我發現她的事業不是賠錢，就是不了了之，這才知道，她都用同樣手法找人調頭寸，挖東牆補西牆，最後害我也周轉不靈！」

▲黃女宣稱投資黃金買賣能賺大錢，藉此向友人借錢。（讀者提供）

張俊宏的義子呂先生則表示，黃女都說自己有團隊，可以合作做生意，但每次講到最後都是開口要錢，去年初，黃宣稱海外有一批黃金，準備運到國內兜售，並且傳照片證明，還問他是否可當海外窗口的地陪？到頭來又開口向他調頭寸，他沒答應，事後才發現黃也以買賣黃金的說法，向B先生及其他友人借了2,000多萬元。

沒想到去年8月，黃女突然中風癱瘓，呂先生將她送到安養院後，陸續有債主上門，呂跟張俊宏這才知道，黃因為被W先生詐騙，才會以債養債，累積將近4億元債務，根本無力償還，甚至連張也被拖下水。



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