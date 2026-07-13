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日本推「友善時光」販賣機！名店吐司打7折　下班OL瘋搶

記者張方瑀／綜合報導

為了消滅大量的「剩食」危機，日本近年掀起一波搶救麵包大作戰！許多台灣民眾相當熟知超商的「友善時光」打折機制，如今日本也推出類似概念的置物櫃型自動販賣機，專門用折扣價販售麵包店當天打烊後未賣出的商品。

除此之外，還有業者專門開設「惜食麵包店」，甚至發揮創意將賣剩的麵包釀成精釀啤酒，不僅替快被報廢的食物找到第二春，更在物價高漲的時代替民眾省下不少荷包。

下班順便撿便宜　「置物櫃販賣機」享7折優惠

根據《中央社》引述《讀賣新聞》報導，在橫濱市營地下鐵藍線的關內站內，出現了一台相當特別的置物櫃型自動販賣機，透過透明的櫃門往裡看，擺放的不是一般零食飲料，而是附近知名麵包店「緣道麵包」當日未售完的吐司與甜麵包組合。

這些商品被以定價7到8折的優惠出售，只要花費300至1000日圓（約新台幣60至198元）就能帶回家，吸引不少上班族在下班後瘋搶。

一名花費600日圓（約新台幣119元）買下吐司與甜麵包組合的女子開心直呼，「下班不用特地繞去店裡就能買到，超級方便！就算買的是剩餘的麵包，吐司只要放進冷凍庫保存就好。」

這項計畫是由橫濱市政府與自動販賣機業者Alpha Locker System於2024年共同推動。業者赤司浩也透露，麵包可以在常溫下販售，非常適合這類型的置物櫃機台。

為了兼顧食安，機台更設有時間限制，一旦超過保鮮期，觸控螢幕就會自動關閉鎖定、無法購買。目前這款機台已擴展至東京、京都與福岡等地的車站，總計設置28台，累計攔截了約50公噸的食物浪費。

專賣昨天沒賣完的　「惜食麵包店」半價出清超熱銷

除了自動販賣機，奈良市更出現了一間名為「eco RICHE」的奇特麵包店，店內專門販賣滯銷品。這家店由旗下擁有5間分店的Boulangerie Riche於2021年創立，他們將各分店賣剩的商品集中起來，隔天再以接近半價的超殺優惠重新上架。

該店負責人橋脇景子表示，自從這家專賣滯銷品的店舖開張後，公司整體的麵包報廢量大幅銳減了一半以上。「現在萬物齊漲，很多客人都反饋這樣的半價麵包真的幫了大忙，」橋脇景子欣慰地說，能夠減少浪費同時又幫助到消費者，讓她感到非常高興。

報廢品變身微醺滋味　賣剩麵包釀出「精釀啤酒」

更讓人驚豔的是，麵包不僅能吃，還能「喝」！位於東京的創業支援與麵包店營運公司「Daiyu」，早在6年前就突發奇想，將滯銷的麵包當作副原料，釀造出獨特的「麵包愛爾啤酒」。

這款啤酒依照使用的剩餘麵包種類分為不同風味，例如吐司口味喝起來滑順且苦味較低；法國長棍口味帶有清爽香氣；黑麥口味則口感相對醇厚。

Daiyu社長星野理繪指出，除了無法重複利用的三明治等品項外，店內不適合釀酒的麵包也會以冷凍形式販售，幾乎達成了「零報廢」的傲人目標。她也充滿抱負地表示，「我們的終極目標，是把賣剩的啤酒再拿來做成麵包，實現完全的永續循環！」

麵包業的浪費困境：年丟22萬噸

日本社會之所以如此積極為「剩餘麵包」尋找解方，背後隱藏著驚人的浪費數據。日本農林水產省2023年的調查顯示，包含便利商店在內的整體食品產業，每年會產生約193萬公噸的食品廢棄物，其中「麵包製造業」就佔據了約1成，高達22萬公噸。

對此，熟知食品浪費議題的日本女子大學教授小林富雄分析，麵包的生產模式講求集中且大量製造以提高效率，加上店家為了維持架上品項齊全以吸引顧客，往往極易導致生產過剩，「透過重新銷售等創新手法，不僅能讓消費者感受到實惠，還能有效減少食物浪費，絕對是一舉兩得的有效作法。」

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