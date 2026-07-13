不只踢球年賺19億！　哈蘭德「副業賺翻」超狂投資曝光

▲哈蘭德名列全球身價最高的運動員之一。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

挪威在世界盃創下八強新紀錄，根據《富比士》雜誌估計，現年25歲的挪威王牌前鋒哈蘭德在球場上的年收入高達6000萬美元（約新台幣19.2億元），名列全球身價最高的運動員之一。

不過，這位在場上被封為「魔鬼終結者」的球星，走下球場後的經商與投資眼光同樣精準，版圖更是橫跨了西洋棋、科技、房地產甚至是好萊塢。

▲哈蘭德今年3月對挪威西洋棋公司進行天使投資。（圖／達志影像／美聯社）



聯手企業家進軍西洋棋界 哈蘭德：和足球有共通點

哈蘭德（Erling Haaland）在商界最受矚目的最新動作，是在2026年3月對「挪威西洋棋公司」（Norway Chess）進行天使投資。

與此同時，他更與挪威企業家博格（Morten Borge）聯手成立了賽事公司「Chess Mates」，並推出全新的巡迴賽形式「全西洋棋世界錦標賽」（Total Chess World Championship），總獎金至少從270萬美元（約新台幣8640萬元）起跳。

對於跨界投資西洋棋，哈蘭德在今年早些時候的聲明中指出，西洋棋能讓思維更加敏銳，而且與足球有著很明顯的相似之處，「你必須反應迅速、相信自己的直覺，並且提前預判好幾步。」

事實上，這並非哈蘭德首次展現商業頭腦。他透過總部位於盧森堡的投資公司「Pillage」，早已在金融、科技和房地產等領域廣泛佈局。

▲KKNEKKI髮圈品牌代言人哈蘭德。（圖／翻攝自KKNEKKI）



他不僅持有恢復科技公司「Hyperice」與北歐行李箱品牌「Db」的股份，將財富配置於長期資產中；同時也是挪威品牌「Bon Dep」的少數股東，該公司旗下的「KKNEKKI」髮圈正是哈蘭德比賽時用來綁金色長髮的配件，身為品牌代言人的他，還成功帶動了以自己為靈感的系列產品銷量。

坐擁英西三大豪宅、瘋收藏愛馬仕 今年還要「進軍好萊塢」

除了新創公司與品牌股權，哈蘭德在奢侈品與房地產的投資同樣驚人。根據英國《太陽報》報導，他名下擁有價值700萬美元（約新台幣2.24億元）的西班牙馬貝拉（Marbella）豪宅、價值350萬美元（約新台幣1.12億元）的挪威奧斯陸公寓，以及一棟位於英格蘭柴郡（Cheshire）、價值高達821萬美元（約新台幣2.62億元）的10居室大別墅。

除了令人羨慕的勞斯萊斯、法拉利、賓士和奧迪等頂級豪車收藏，這位Z世代的足球巨星也常因其總價令人咋舌的愛馬仕柏金包收藏而登上網路熱搜。

▲哈蘭德常因愛馬仕柏金包收藏而登上網路熱搜。（圖／翻攝自IG／＠erling）



更讓球迷驚喜的是，哈蘭德今年還將迎來他的大銀幕處女作。他預計在挪威導演茲瓦特（Harald Zwart）執導的冒險喜劇動畫電影《維京女王》（Viqueens）中，親自為動畫版中的自己，一位名叫「哈蘭德」的維京戰士配音，正式將觸角伸向好萊塢。

傳承名將父親衣缽 「魔鬼終結者」盼為挪威創歷史

身為前英超中場球員老哈蘭德（Alf-Inge Haaland）的兒子，哈蘭德擁有約193公分的身材、驚人的爆發力與門前終結能力，因而獲得「魔鬼終結者」的稱號。

他自2019年在薩爾斯堡紅牛（Red Bull Salzburg）一戰成名，2020年加盟多特蒙德（Borussia Dortmund），並在2022年轉戰英超曼城（Manchester City）後徹底蛻變為全球家喻戶曉的超級巨星。

至今已在俱樂部與國家隊生涯攻入超過300顆進球的他，不僅拿過多座英超冠軍、歐洲金靴獎，更曾助曼城捧回隊史首座歐冠獎盃。

最終「維京軍團」挪威隊8強在延長賽以1比2不敵英格蘭，哈蘭德此役也未能取得進球，生涯首次世界盃之旅在8強止步。