張俊宏桃花多女友沒斷過　為搶手新歡吃牢飯

▲張俊宏（左）與黃姓女友（右）交往、同居多年，也常在臉書PO出合照。（翻攝張俊宏臉書）



圖文／鏡週刊

民進黨創黨元老張俊宏今年88歲，與已故前民進黨主席黃信介、施明德等人同為美麗島事件受難者，曾經坐過8年黑牢，當過省議員、立委、民進黨祕書長及代理主席，也是《民視》創辦人之一，對於台灣的民主功不可沒。

不過，這位曾經叱吒台灣政壇的綠營大老，最近卻面臨無家可歸的窘境，因為張俊宏把資產都登記在黃姓同居女友名下，但黃誤信損友，遭投資詐騙、血本無歸，只能四處借錢、彌補資金缺口，更慘的是，黃去年突然中風癱瘓，由於她跟張沒有婚姻關係，張無法處分黃名下的資產，導致位於台北市精華地段的住處遭法拍，隨時可能被掃地出門。

為此，張俊宏上個月低調前往民進黨中央黨部，向主席賴清德求助，目前台北市社會局已介入協調，但最多只能再住半年。「老先生耳根子軟，又遇到強勢的女人，連帶衝擊晚年生活。」張的友人A先生說，張年輕時風度翩翩、異性緣極佳，後來跟許榮淑結婚，育有一子三女，原本幸福美滿，但張因美麗島事件被捕、許代夫出征當選立委之後，夫妻關係生變，二人分居多年。

▲張俊宏（左）與黃姓女友（右）同居多年，資產都登記在黃的名下。（翻攝張俊宏臉書）

後來，張俊宏擔任全民電通董事長時，涉嫌與林姓女子掏空公司遭判刑，還被媒體直擊林到張的住家、辦公室鬧事，宣稱與張交往25年，張卻因為有了新歡，將她趕走，但張不認二人是情侶關係，強調林只是房客，張的兒子代父開記者會，說父親是因不滿林掏空公司900萬元，才跟對方決裂，並再度澄清二人並非情侶。

▲前立委許榮淑（圖）與張俊宏育有1子3女，分居多年後，離婚收場。（翻攝許榮淑臉書）

不過，熟知內情的A先生告訴本刊，張俊宏與林女確實交往25年，二人之所以分手，就是因黃姓女子介入，黃的外形出色、非常受歡迎，追求者包括政二代、黨政大老、財閥等，但她卻對張情有獨鍾、主動示愛，張為了黃跟林分手，林心有不甘、頻頻鬧事，意外讓全民電通弊案曝光，最後二人都被判刑。張忍無可忍，將林趕出家門，黃也順理成章成為新的女主人，與張一同生活。



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