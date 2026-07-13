女友中風癱瘓揹債近3億　綠營大老張俊宏住家遭法拍

▲高齡88歲的綠營大老張俊宏面對女友的債務問題，低調不願多談。



圖文／鏡週刊

高齡88歲的綠營大老張俊宏，是美麗島事件受難者，當過立委、民進黨代理主席，曾叱吒政壇。多年前，他因全民電通案入獄，沒想到友人竟趁機騙他的黃姓女友投資，最後卻血本無歸。黃為了彌補資金缺口，四處借錢，張出獄之後，也被黃逼著找人周轉。去年8月，負債累累的黃突然中風癱瘓，由於她與張沒結婚，張無法處分登記在黃名下的資產，導致債務越來越多，住處還遭法拍，隨時可能無家可歸。對此，張無奈地說：「就當是上帝給的課題吧！」

張的友人Ａ先生說，張年輕時風度翩翩、異性緣極佳，後來跟許榮淑結婚，育有一子三女，原本幸福美滿，但張因美麗島事件被捕、許代夫出征當選立委之後，夫妻關係生變，二人分居多年。

▲張俊宏住在台北市精華地段的大樓內（圖），但隨時可能無家可歸。

後來，張俊宏擔任全民電通董事長時，涉嫌與林姓女子掏空公司遭判刑，張俊宏與林女交往25年，二人之所以分手，就是因黃姓女友介入。張俊宏對黃女疼愛有加、有求必應，甚至把資產都登記在黃的名下，張的四個子女看不下去，陸續跟他斷絕關係。

後來，張俊宏因為全民電通等案件入獄，入獄期間，黃女竟被張的友人Ｗ先生騙去投資黃金、期貨，結果揹了一屁股債。張出獄後，黃繼續以債養債，張妻許榮淑心灰意冷，後來也正式與張離婚。

▲張俊宏（左）與黃姓女友（右）同居多年，資產都登記在黃的名下。（翻攝張俊宏臉書）

另一名張俊宏的友人Ｂ先生告訴本刊，黃女3年多前開始向他小額周轉，他看在張的面子上，同意借錢，黃也都有按約定還款，前年，黃以經營事業、急需資金周轉為由，又向他借了數百萬元，這次卻有借無還。

張俊宏的義子呂先生則表示，去年初，黃宣稱海外有一批黃金，準備運到國內兜售，並且傳照片證明，還問他是否可當海外窗口的地陪？到頭來又開口向他調頭寸，他沒答應，事後才發現黃也以買賣黃金的說法，向Ｂ先生及其他友人借了2千多萬元。

▲張俊宏因房產被法拍，恐無家可歸，找上總統賴清德求助。（讀者提供）

沒想到去年8月，黃女突然中風癱瘓，呂先生將她送到安養院後，陸續有債主上門，呂跟張俊宏這才知道，黃因為被Ｗ先生詐騙，才會以債養債，累積將近3億元債務，根本無力償還，甚至連張也被拖下水。

「黃女都是用委員的名義跟大家開口借錢，甚至逼委員去借錢，借不到就辱罵委員，十分惡劣！」張俊宏的友人Ｃ小姐透露，黃擅長情勒，經常一哭二鬧三上吊，張只好拉下臉，向政界友人周轉，借了幾次後，大家都避而遠之。黃雖然十分強勢，但也疑似因為扛不住債務壓力而中風。

為了瞭解實際狀況，記者在呂先生安排下，前往張俊宏住處採訪，身形十分消瘦的張，面對黃女及債務問題，態度低調不願多談，只無奈地說：「我也沒辦法，就當是上帝給的課題吧！」



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