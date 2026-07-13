偷連「咖啡廳Wi-Fi 」違法嗎　律師解答

▲律師提醒，如果用沒設密碼的公開Wi-Fi，可能會有一些資訊安全問題。（示意圖／VCG）



記者陳俊宏／綜合報導

許多咖啡廳都有設置免費Wi-Fi，讓客人使用，那如果沒消費，偷連咖啡廳WIFI是違法嗎？對此，律師蘇文俊表示，目前刑事上是沒有處罰，法律上雖然OK，但他覺得道德上不太行。

破解私人Wi-Fi涉「妨害電腦使用」

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蘇文俊拍片解答表示，這種電磁波的東西不屬於動產範疇，目前刑事上是沒有處罰；但如果它是私人的Wi-Fi，而且設有比較複雜的密碼，你去破解它會有「妨害電腦使用」的問題。

有人詢問，住在咖啡廳附近，店家Wi-Fi密碼設「電話號碼」，用一下應該還好吧？蘇文俊說，密碼設電話號碼，幾乎是公開免費可以讓你使用，可能也不會認為有竊盜的主觀意圖，法律上雖然OK，但如果長時間占用，都沒去消費還偷連人家的Wi-Fi，「道德上我覺得這樣是不太行」。

蘇文俊提醒，如果用沒設密碼的公開Wi-Fi，可能會有一些資訊安全問題，這是必須要考慮的部分。那如果全家都來偷連Wi-Fi？他指出，可能就涉及民事賠償（讓網路變慢），但在刑法上還沒有方法可以處理這一塊，不過在實務上，被偷連Wi-Fi去告人滿少的，因為你換掉密碼就好。