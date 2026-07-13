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伊朗「暗殺名單」曝光！　川普、盧比歐全上榜

▲▼ 美國總統當選人川普（左）挑中佛羅里達州聯邦參議員盧比歐（右）為國務卿。（圖／路透）

▲美國總統川普（左）與國務卿盧比歐（右）皆列入伊朗暗殺名單。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國與以色列於2月28日發動聯合空襲，導致伊朗前最高領袖哈米尼身亡。為了替前領袖復仇，由德黑蘭市政府發行、立場極為保守的《人民日報》（Hamshahri）在官網公布了一份13人暗殺名單，目標全數鎖定外國政要，包含美國總統川普、國務卿盧比歐，就連義大利總理梅洛尼等多位歐洲領袖也赫然在列。

報復美以聯手打擊　新任最高領袖誓言血債血還

哈米尼（Ali Khamenei）遭遇空襲喪生後，不僅引爆了中東地區全面性的戰事，伊朗本週更為其舉辦了盛大的國葬儀式。隨後，由他的兒子穆吉塔巴（Mojtaba）正式接下伊朗最高領袖的重擔。面對殺父之仇，穆吉塔巴展現強硬態度，公開發誓絕對會為了父親向敵人展開報復。

13名外國政要大頭照曝光　歐美領袖皆成頭號目標

根據《中央社》報導，素以極端挑釁言論著稱的伊朗《人民日報》，昨日晚間在官方網站上釋出圖文，直接放上13名外國高層的大頭照，點名這些人就是伊朗的報復目標。不過，這份引發軒然大波的暗殺名單，並沒有出現在今日出刊的實體報紙中。

▲▼伊朗「暗殺名單」曝光。（圖／翻攝自X／@@IRGC_Press）

▲伊朗暗殺名單涵蓋了歐美政壇的核心人物。（圖／翻攝自X／@@IRGC_Press）

據了解，這份名單可說是涵蓋了歐美政壇的核心人物，除了美國總統川普、國務卿盧比歐外，還包含了美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth），而以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）自然也在名單之中。

此外，歐洲多國領袖也無一倖免，包含英國首相施凱爾（Keir Starmer）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、德國總理梅爾茨（Friedrich Merz），以及義大利總理梅洛尼全數上榜。

穆吉塔巴首發聲痛批共犯：名單上的罪犯無法安寢

這是穆吉塔巴在父親葬禮結束後首度對外發表談話。《人民日報》同步刊登了這份聲明，穆吉塔巴明確指出，伊朗當局已經彙整出一份準備報復的對象清單，並強調，「復仇是我們民族的意願，必然得執行。名字出現在清單上的罪犯，將帶著無法安詳死在床上的遺憾走進墳墓。」

儘管穆吉塔巴的言論充滿肅殺之氣，但他並未在聲明中具體指名道姓，目前也沒有任何跡象顯示，《人民日報》公布的這13人名單有獲得伊朗官方的背書與認可。

與此同時，在面對美以交戰之際，伊朗當局也將矛頭指向歐洲，痛批歐洲各國不僅沒有譴責侵犯伊朗領土的行為，甚至開放領空讓美軍戰機通行，直指這些歐洲國家根本是這場攻擊行動的「共犯」。

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