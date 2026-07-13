美挺台參議員逝世死因未明　美媒引述急救紀錄曝「緊急CPR」

▲美國參議員葛瑞姆驟逝。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普12日表示，不清楚共和黨聯邦參議員葛瑞姆（Lindsey Graham）的確切死因。不過，美媒引述急救通聯紀錄報導，救護人員獲報前往葛瑞姆住處時，現場疑似有人心臟驟停，並曾實施心肺復甦術（CPR）搶救。

71歲的葛瑞姆11日突然辭世，川普已下令全美降半旗至18日下午6時。

葛瑞姆上周才結束烏克蘭訪問，原定12日接受NBC政論節目《Meet the Press》專訪。川普在節目電話連線時表示，11日晚間約7時才接到葛瑞姆來電，兩人討論推動「保障美國選民資格法案」（SAVE America Act），葛瑞姆剛搭乘長途班機返美，只表示有些疲倦，但聲音聽起來「非常正常」。

川普說，凌晨1時左右接獲葛瑞姆辦公室通知對方已過世，「這令人難以置信，他就像家人一樣。」

談到死因時，川普表示並不清楚，但若媒體報導救護人員曾替葛瑞姆進行心肺復甦，他認為「聽起來合理」。他說，「應該就是那種情況，很快就結束了，也許那不是最糟糕的離開方式。」

《華爾街日報》報導，華府消防與急救部門11日晚間約8時30分接獲報案，指國會大廈後方南首都街（South Capitol Street）一處住宅有人心臟驟停，地址與葛瑞姆登記住處相符。

通聯紀錄顯示，一名女子曾撥打911表示自己不在家中，正從巴爾的摩趕往該地址，並告知住家大門未上鎖。不過救援人員抵達後回報，防盜門實際已上鎖，屋內也無人回應。經多次敲門未果後，救援人員要求華盛頓特區警方支援，並準備強行進入。

約15分鐘後，通聯中心再派遣高級救護人員前往支援。電台通聯僅提及患者年齡為73歲，未公開姓名，官方也未證實是否就是葛瑞姆。

葛瑞姆國會辦公室僅表示，他因突發且短暫的疾病辭世，未進一步說明死因，也未回應《華爾街日報》的相關報導。