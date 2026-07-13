美12枚飛彈轟波灣最大島　伊朗報復襲擊5國

Smoke rises from a number of sites targeted by the U.S. military in the last hour on Iran’s Qeshm Island in the Persian Gulf. pic.twitter.com/4BGDudVuKd — OSINTdefender (@sentdefender) July 12, 2026

記者張靖榕／綜合報導

美國12日對伊朗發動新一輪軍事打擊，以回應日前荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）一艘貨櫃輪遭無人機攻擊起火、造成1名船員失蹤。伊朗隨後展開報復行動，攻擊巴林、科威特、卡達、約旦及阿曼等國境內美軍相關目標，並再次宣布關閉荷莫茲海峽。

美聯社報導，伊朗官方通訊社（IRNA）引述位於葛希姆島（Qeshm）的官員表示，當地軍事設施遭約12枚拋射體攻擊，但未造成人員傷亡。葛希姆島位於荷莫茲海峽附近，是波斯灣最大島嶼，約有15萬人口。

▲美軍空襲伊朗最大島葛希姆島。（圖／翻攝X「@anadoluagency」）



美國新聞網站Axios引述美方高層官員指出，美軍此次鎖定伊朗飛彈及防空系統，並攻擊部署於荷莫茲海峽周邊、隸屬伊朗革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）的多艘武裝快艇。

路透社報導，美伊近日持續以飛彈及無人機交火，伊朗12日更對波斯灣多國境內美軍設施發動攻擊，同時宣布再次封鎖荷莫茲海峽，這也是伊朗近期爭奪海峽航運控制權行動中，規模最大的一波升級。

此次攻擊也波及先前居中斡旋美伊談判的卡達，以及5月曾遭攻擊的阿拉伯聯合大公國。阿聯表示，防空系統已成功攔截來自伊朗的飛彈及無人機。

美伊上月簽署的臨時諒解備忘錄，原本規劃重新開放荷莫茲海峽，並利用60天談判窗口推動永久和平協議，如今隨著新一輪軍事衝突爆發，協議前景再度蒙上陰影。