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巴威才走！　可能又有熱帶低壓路徑曝

（圖／翻攝easterlywave）

▲吳德榮說，菲律賓東方海面有熱帶雲簇醞釀中。（圖／翻攝easterlywave）

記者陳俊宏／台北報導

巴威颱風周日才離開，氣象專家吳德榮表示，菲律賓東方海面有熱帶雲簇醞釀中，發展成熱帶性低氣壓還需2或3天；最新美國模式系集模擬顯示，其行徑先偏西北再轉東北，強度偏弱，也不影響台灣。

本周午後常有強對流

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吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日至周日低層大氣偏南風及南方海面有豐沛水氣，南台灣偶有局部降雨，因太平洋高壓偏弱，大氣不穩定，午後常有強對流在山區發展，並擴展至部分平地，應注意雷擊、強風、瞬間強降雨發生；未降雨前天氣偏熱，也要防曬、防中暑。

▼吳德榮指出，最新美國模式系集模擬顯示，其行徑先偏西北再轉東北，強度偏弱。（圖／翻攝weathernerds）

（圖／翻攝weathernerds）

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，下周一至下周三低層偏南風減弱及南方水氣減少，太平洋高壓仍偏弱，午後仍有對流在山區發展，僅少部分鄰近平地受到影響；各地白天偏熱，要注意防曬、防中暑。

熱帶雲簇醞釀中

吳德榮說，菲律賓東方海面有熱帶雲簇醞釀中，發展成熱帶低壓還需2或3天；最新美國模式（GEFS）系集模擬顯示，其行徑先偏西北再轉東北，強度偏弱，也不影響台灣；雖逢「超級聖嬰年」，並非所有颱風都在中太平洋生成，也非都能發展成為強颱。

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