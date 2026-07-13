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台女帛琉潛水「撿相機」失蹤！心碎母等不到人也送不了最後一程

▲▼ 。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

▲新北女赴帛琉潛水失蹤逾1年，母聲請死亡宣告遭駁回：須等滿7年。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

記者黃宥寧／台北報導

新北王姓女子2024年赴帛琉潛水，疑為尋找掉落相機獨自再度下潛後失蹤，搜救無果。母親認為女兒生還機率極低，為辦理後事聲請死亡宣告，今年初遭法院駁回。她不服提起抗告，合議庭認事發時無颱風、天災或其他不可抗力，僅屬個人意外，不符民法「特別災難」要件，依法須待失蹤滿7年，抗告駁回。

王女母親為聲請宣告女兒死亡指出，女兒於2024年4月6日前往帛琉潛水，隔日與潛水教練完成潛水活動後，在尚未上船前，因獨自下潛尋找掉落的相機而失蹤。搜救團隊曾嘗試各種方式搜尋，卻始終未發現其蹤跡，搜救行動其後也已停止。

考量失蹤時間及事發海域環境，認為王女生還可能性已極低，但因無法取得死亡證明，無法辦理後事及後續法律程序，因此向法院聲請死亡宣告。

法官調查，依帛琉共和國檢察總長辦公室相關報告及搜救小組對話紀錄，潛水教練曾表示，事發當天天氣晴朗、沒有下雨，東北風約12節，水下能見度約20公尺，雖有退潮水流，但當日潛水活動均正常進行，客觀上並無足以危害生命的惡劣天候或特殊海象。

法官說明，依民法第8條規定，一般失蹤人須失蹤滿7年後，法院始得依利害關係人或檢察官聲請，作成死亡宣告；若失蹤人是因遭遇「特別災難」而失蹤，則可於特別災難終了滿1年後聲請。

所謂「特別災難」，須是由自然或外在不可抗力所造成，且對失蹤人而言無法避免，例如水災、火災、戰爭或疫病等。若僅是在船上失足落海、游泳溺水或潛水時發生事故，未有其他特殊災難介入，仍屬個人意外，不能適用失蹤滿1年即可聲請死亡宣告的規定。

士林地院認為，王女雖在海中失蹤，但事發時並無颱風、自然災害或其他外在不可抗力，家屬也未提出證據證明王女當時曾遭遇特殊狀況，因此無法認定屬於民法所稱的「特別災難」。

由於王女母親在女兒失蹤滿1年後即提出聲請，尚未符合一般死亡宣告須失蹤滿7年的規定，士林地院今年1月6日裁定駁回聲請。

王女母親不服提起抗告，主張民法所稱的「特別災難」，不應僅限於立法理由所列舉的水、火、兵、疫等情形，也應參照災害防救法對災害的定義，作較為寬廣的解釋。

她指出，事發海域深不見底，定位紀錄顯示女兒曾出現大範圍移動軌跡，一般人在沒有外力或機器協助下，不可能自行於海上快速移動，因此推測女兒可能隨洋流漂移。

另主張，帛琉相關單位已停止搜救，並以王女死亡結案；依一般經驗，人在海上長時間缺乏食物及飲用水，超過搜救黃金72小時後，生存可能性已極低，何況王女可能沉入海底，生還機率更加渺茫，因此請求法院類推適用「特別災難」規定，准予死亡宣告。

不過，士林地院二審合議庭認為，死亡宣告一旦作成，失蹤人在法律上的人格即全面消滅，並涉及婚姻、繼承、財產及其他身分法律關係，影響重大，因此必須嚴格認定法定要件，不能僅因失蹤人生還可能性低，就擴張或類推適用「特別災難」規定。

合議庭指出，卷內證據雖足以證明王女確實失蹤，且搜救無果，但事故發生時並無颱風、自然災害或其他自然、外在不可抗力，因此不符合民法第8條第3項所稱的「特別災難」。

合議庭認定，一審駁回死亡宣告聲請並無違誤，王女母親所提抗告沒有理由，於今年5月29日裁定駁回。全案除以適用法規顯有錯誤為由外，不得再抗告。

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