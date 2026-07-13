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美軍展開數周以來最大空襲！　壓制伊朗攻擊荷莫茲海峽商船能力

▲美軍連續多日打擊伊朗。（圖／翻攝X@CENTCOM）

▲美軍連續多日打擊伊朗。（圖／翻攝X@CENTCOM）

記者張靖榕／綜合報導

美國對伊朗的軍事行動持續升高。美軍於11日晚間至12日凌晨對伊朗展開新一波空襲，規模是數周以來最大，並於12日下午再度發動攻擊。美方表示，行動目的是進一步削弱伊朗攻擊荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）商船的能力，並追究伊朗襲擊民用航運的責任。

美軍表示，首波空襲共打擊約140處伊朗軍事目標。行動結束後，美國在波斯灣的盟友通報，科威特、阿曼、約旦、阿拉伯聯合大公國及卡達等地陸續出現伊朗開火情況。

美國國防部隨後證實，美軍已再次對伊朗發動新一輪空襲。美國中央司令部（CENTCOM）在X發文表示，美東時間週日下午5時開始，美軍持續攻擊伊朗目標，以進一步削弱其威脅航經荷莫茲海峽民用船隻及商業航運的能力。

中央司令部指出，美國總統川普已下令發動這波攻擊，以追究伊朗軍方的責任。

美軍並表示，就在最新空襲展開後約1小時，伊朗革命衛隊再次向荷莫茲海峽的商業船隻發動攻擊。中央司令部發言人霍金斯（Tim Hawkins）表示，美軍戰機已成功擊落1枚伊朗巡弋飛彈及1架自殺式無人機。

另一方面，伊朗官方媒體報導，南部荷莫茲甘省（Hormozgan）多地於12日晚間接連傳出爆炸，包括賈斯克（Jask）、格什姆島（Qeshm）、阿巴斯港（Bandar Abbas）及西里克（Sirik）等地。

伊朗國營媒體IRIB引述荷莫茲甘省政府表示，美軍襲擊省內多處地點後，目前未傳出平民傷亡，也沒有住宅或商業基礎設施受損。

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