曼谷啤酒餐廳深夜惡火吞噬30死　多名死者受困廁所

記者張靖榕／綜合報導

泰國曼谷恰圖恰市集附近一間啤酒餐廳今（13日）凌晨發生重大火災，已造成至少30人死亡，多人受傷送醫。泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）稍早趕抵現場，聽取救災簡報並了解事故情況。

▲泰國曼谷啤酒餐廳惡火狂燒。（圖／翻攝X，下同）



泰國公共電視台（Thai PBS）報導，火災約於當地時間今天凌晨0時（台灣時間凌晨1時）發生，地點位於曼谷拉拋路（Lat Phrao）一間啤酒餐廳。事發時店內擠滿顧客，火勢迅速蔓延。

消防人員獲報後趕往現場滅火並疏散民眾，多名傷者被送往附近醫院治療。網路流傳的現場影片顯示，餐廳陷入火海，大批民眾驚慌逃生，警消人員則在路旁替傷者進行急救。

救援單位表示，截至目前已確認至少30人死亡，其中17名女性、8名男性身分已獲辨識，其餘罹難者身分仍待確認。

報導指出，多數罹難者被發現受困在餐廳廁所內。火勢約在45分鐘後獲得控制，警方已展開調查，以釐清確切起火原因及人員受困情形。阿努廷稍早抵達事故現場，聽取相關單位說明救災進度。

泰國過去也曾發生類似重大火災。2022年，東部一間音樂酒吧失火，造成14人死亡；2009年元旦，曼谷珊迪卡酒吧（Santika）因室內燃放煙火引發大火，造成66人死亡。