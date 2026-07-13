鼎泰豐員工5年私藏名單曝光！冠軍竟不是小籠包　一票人狂推它

▲曾在鼎泰豐工作5年的員工公開私藏必吃清單。（圖／記者姜國輝攝）



網搜小組／董美琪報導

鼎泰豐除了招牌小籠包深受饕客喜愛，還有不少人氣料理。網紅「可播兄弟」分享，自己一名曾在鼎泰豐擔任服務生長達5年的國小同學，提供一份「員工必吃清單」，他依照推薦逐一點餐，包含莧菜腐竹、麻醬麵、松露小籠包、時蔬蛋炒飯、豆沙粽及巧克力小籠包等。其中，最受力推的就是「莧菜腐竹」，引發熱議，影片已超過18萬人按讚。

可播兄弟在IG發布影片表示，這份推薦名單來自曾在鼎泰豐服務5年的國小同學，對方透露許多員工私下愛吃的餐點，而清單中有超過一半都是他過去從未嘗試過的料理。尤其同學強力推薦「莧菜腐竹」，甚至直言是鼎泰豐最好吃的一道菜，因此他決定按照名單全部點來吃。

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▲莧菜腐竹。（圖／翻攝自鼎泰豐）



除了莧菜腐竹外，可播兄弟也陸續品嚐麻醬麵、松露小籠包、時蔬蛋炒飯、豆沙粽子以及巧克力小籠包。他分享，麻醬麵加入少量醋後，變得更開胃；至於時蔬蛋炒飯則搭配紅油抄手一起享用，將抄手醬汁拌入炒飯後，不僅增添鹹香，還多了微辣層次，讓整體口感更加豐富。

甜點方面，豆沙粽子吃起來軟Q有嚼勁，紅豆餡與糯米香氣完美融合；巧克力小籠包則是可播兄弟每次造訪鼎泰豐幾乎都會點的必吃品項。

網友紛紛留言，「炒飯加抄手醬超好吃」、「什蔬蛋炒飯跟莧菜腐竹是我每次必點！」、「莧菜腐竹超讚」、「莧菜bonus版是點醉雞，然後把醉雞剩的湯汁倒下去」、「莧菜腐竹真的好吃，上次跟老闆去吃，老闆點的」、「莧菜腐竹真的超級愛，其他蔬菜記得也可以加腐竹」。