台中酒駕男「闖紅燈連撞4車」6傷送醫　車殼碎片噴滿地

記者游瓊華、趙蔡州／綜合報導

台中市沙鹿區12日晚間發生連環車禍，58歲李姓男子酒後開車行經向上路、屏西路口時，闖紅燈接連撞上2輛轎車、1輛機車及1輛腳踏車，強大的撞擊力讓車殼碎片散落一地，事故共造成6人受傷。警方表示，李男酒測值超過0.25mg/L法定標準，已違反公共危險罪嫌，訊後依法移送台中地檢署偵辦。

▲酒駕男闖紅燈猛撞4車。（圖／記者游瓊華翻攝）

向上路長下坡路段 5車碰撞釀6傷

台中警方指出，事故發生在12日晚間8時30分許，李男駕駛轎車沿向上路由東往西行駛，行經屏西路口時，疑似未依交通號誌停等，闖紅燈直接駛入路口，先後撞上屏西路方向綠燈直行的2輛轎車、1輛機車及1輛腳踏車。

猛烈的撞擊造成轎車、機車的車殼碎片散落路面，路口交通一度受到影響。救護人員趕到後，立即將6名傷者送醫，6人經治療後皆無生命危險。

酒測超標依法送辦 警方籲酒駕零容忍

警方到場後，除了立刻進行交通疏導，避免二度事故發生外，也立刻對李男進行毒品快篩，結果呈陰性，但李男酒測值已超過法定標準，已違反公共危險罪，訊後依法移送台中地檢署偵辦，至於事故發生原因及各方肇事責任，仍待進一步調查釐清。

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