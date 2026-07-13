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名醫涉逃稅118萬！錢竟回流買車、裝潢　法官批態度惡質重判5罪

▲▼新北地院外觀。新北地方法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

▲名醫涉假公益真逃稅，法官批：毫無悔意。（圖／記者黃哲民攝）

記者董美琪／綜合報導

曾任恩主公醫院腎臟科主治醫師、雙和醫院兼任主治醫師的張姓名醫，被控利用自行成立的「社團法人新北市愛腎研究與健康推廣協會」製作不實捐款資料申報綜合所得稅，並涉偽造相關文件、虛報薪資等犯行。法院審理後，依逃漏稅、行使偽造私文書及業務登載不實等罪，判處張男共5罪。可上訴。

判決書指出，張姓名醫成立協會後，在107年至110年間辦理綜合所得稅申報時，雖以協會名義開立捐款收據，但法院認定部分款項匯入協會帳戶後，又回流至其個人帳戶，用於房屋裝潢、購車及其他私人支出，並未作為公益捐款，卻仍持收據列報捐贈扣除額，以降低應繳所得稅。

法院調查認為，張男107年至110年間共逃漏所得稅逾118萬元。其中，107年度逃漏32萬7689元、108年度25萬9857元、109年度31萬2109元、110年度28萬5611元，認定他利用不實捐款收據申報扣除額。

此外，判決也指出，張男明知協會並無相關專任員工，仍涉嫌製作不實文件，將陳姓民眾、高姓民眾等人列為領取演講費或薪資人員，並製作不實扣繳暨免扣繳憑單，向國稅局辦理申報。法院認為，相關人員並未實際擔任協會講師或固定員工，相關資料與薪資紀錄與事實不符。

張姓醫師辯稱，自己確實有捐款給協會，只是部分資金暫借或返還代墊款，並非侵占，也主張相關領據僅是名目誤植，實際並非演講費。

不過法院綜合金流、帳冊、證人證述等證據後，未採信其說法，認定相關犯行成立，認為張姓醫師始終矢口否認犯行，飾詞狡辯，毫無悔意，徒耗司法資源，犯後態度惡質，並考量張男犯罪的動機、目的、手段、犯罪情節甚重、犯罪所生危害甚大，依違反修正前稅捐稽徵法第41條之以其他不正當方法逃漏稅捐罪，以及行使偽造私文書罪，判有期徒刑10個月至1年2個月不等，可上訴。

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