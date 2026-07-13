快訊／致癌油產品再+2！福壽「知情不報」拖6天　中市府重罰600萬

▲福壽又有油品驗出苯駢芘超標，卻拖6天才回報台中市政府，中市府開鍘重罰600萬。（圖／台中市食安處提供）



記者游瓊華／台中報導

中聯油脂大豆沙拉油「苯駢芘（BaP）」超標事件越演越烈，台中市食品藥物安全處12日晚間接獲福壽公司通報，該公司於6月30日自主送驗2件產品檢出苯駢芘超過法定限量標準，使用之中聯大豆沙拉油批號分別為318-1150406及314-1150410，由於福壽早一周前就收到檢驗報告卻未通報，市府12日晚間宣布福壽2件產品各裁處最高額度300萬元，合計600萬元。

中市府表示，加計日前因延遲通報裁罰300萬元，福壽累計已遭裁罰900萬元。市府也立即啟動流向追查，要求相關產品全面下架回收。

福壽公司通報「福壽花生風味精華調合油2L」檢出苯駢芘4.3 ppb，產品批號BL130426F、有效日期2028年1月8日，使用中聯大豆沙拉油批號318-1150406；另「福壽不飽和大豆沙拉油2L」檢出苯駢芘3.8 ppb，產品批號C1160426A、有效日期2028年4月10日，使用中聯大豆沙拉油批號314-1150410。

中市府指出，兩項檢驗均由SGS在今年6月30日收樣，並於7月6日出具檢驗報告，但福壽卻拖到12日晚間才向市府通報，已違反《食品安全衛生管理法》即時通報的規定，因此依法從嚴裁罰。

食安處指出，新增超標的2批中聯大豆沙拉油均已納入中央預防性下架範圍，但因檢出超標，市府將重新追查相關產品流向及下游使用情形。其中，中聯大豆沙拉油批號318-1150406共出貨至福壽102.56公噸、福懋108.33公噸及泰山322.96公噸；批號314-1150410則出貨至福壽639.26公噸、福懋477.79公噸及泰山190.38公噸。

市府已要求福壽、福懋及泰山等業者立即提出產品品項、批號、出貨對象及下游流向資料，逐批比對、逐項追查，凡屬受影響產品均應停止販售、完成下架回收，並配合衛生機關查核。

