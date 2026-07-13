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日本惜食新招！賣剩麵包放進販賣機打折賣　還能變成啤酒

▲▼日本把賣不完的麵包放進「置物櫃販賣機」打折賣，有業者把滯銷麵包拿去釀啤酒。（圖／翻攝自Instagram／oishiiga_mottainai_official）

▲日本把賣不完的麵包放進「置物櫃販賣機」打折賣，有業者把滯銷麵包拿去釀啤酒。（圖／翻攝自Instagram／oishiiga_mottainai_official）

文／中央社

為減少浪費，日本推出置物櫃型自動販賣機販售賣不完的麵包，也有業者開設全新型態的麵包店，專賣其他店滯銷的麵包，甚至有廠商用麵包釀成啤酒，賦予原本要報廢的麵包新生命。

日本「讀賣新聞」報導，在橫濱市營地下鐵藍線關內站車站內，幾名看似剛下班的女性在置物櫃型自動販賣機前停下了腳步。

▲▼日本把賣不完的麵包放進「置物櫃販賣機」打折賣。（圖／翻攝自alpha-locker）

▲日本把賣不完的麵包放進「置物櫃販賣機」打折賣。（圖／翻攝自alpha-locker，下同）

透過置物櫃透明櫃門可以看到，裡面擺放的是車站附近一間名為「緣道麵包」的麵包店當天未售出的吐司、甜麵包組合等。這些商品以定價的7至8折銷售，依據種類與數量的不同，價格落在300至1000日圓（約新台幣60至198元）不等。

一位花了600日圓（約新台幣119元）購買1條吐司與2個甜麵包組合的61歲兼職女性開心地表示：「不用特地跑到店裡就能買到，真的很方便。雖然是賣剩的，但吐司可以冷凍保存，很方便。」

▲▼日本把賣不完的麵包放進「置物櫃販賣機」打折賣。（圖／翻攝自alpha-locker）

這項利用置物櫃銷售滯銷麵包的嘗試，是在2024年，由致力於減少食品浪費的橫濱市，與從事自動販賣機製造銷售的Alpha Locker System共同展開。

該公司營業部職員赤司浩也指出：「麵包滯銷是一個長期存在的問題，而且麵包在常溫下也能販售，因此非常適合用置物櫃來銷售。」

▲▼日本把賣不完的麵包放進「置物櫃販賣機」打折賣。（圖／翻攝自alpha-locker）

該公司負責維護管理置物櫃以及開發合作的麵包店，而麵包店則會在打烊後負責補齊置物櫃的麵包。基於食品安全考量，系統設計為只要過了一定時間後，觸控螢幕的購買畫面便會自動關閉，無法再購買。

Alpha Locker System表示，消費者的反應相當不錯。目前銷售滯銷麵包的置物櫃，除了橫濱市內的市府相關設施外，也已擴大至東京、京都、福岡等地車站，設置台數已增加至總計28台，至今累計已減少約50公噸食品浪費。

而在奈良市，也有一家名叫eco RICHE的麵包店，專門販售滯銷的麵包。這家店是由在京都和奈良等地擁有5家麵包店的Boulangerie Riche，於2021年開設，致力於減少麵包浪費。

eco RICHE集中5家分店滯銷的麵包，並在隔天以接近定價的半價銷售。該店的負責人橋脇景子表示，「eco RICHE開店後，整體麵包的報廢量減少了一半以上」。

她也指出：「在物價上漲的情況下，也聽到不少顧客反映這帶來了很大的幫助。能減少麵包浪費，我也感到很高興。」

而在東京一家從事麵包店營運及創業支援的公司Daiyu，從大約6年前開始，就開始以滯銷的麵包作為副原料釀造「麵包愛爾啤酒」。

該公司推出以吐司、法國長棍麵包及黑麥麵包為原料的不同風味，並在東京都內5家直營店販售。其中吐司款苦味較低、口感滑順；長棍款帶有清爽香氣與苦味；黑麥款則口感較厚實。

Daiyu社長星野理繪表示，不適合釀造啤酒的剩餘麵包會以冷凍形式銷售，除了無法再利用的三明治等品項外，基本上已經能將報廢的麵包數量減少至接近零。

她補充：「我們最終目標是把賣剩的啤酒再變回麵包，達成完全的循環模式。」

而日本各大業者之所以致力於減少麵包報廢量，是因為麵包製造業的食品浪費量不容小覷。

根據農林水產省於2023年針對75個食品廢棄物等年產量達100公噸以上的行業所進行的調查，麵包製造業的食品浪費量推估約為22萬公噸。而包含便利商店等在內，整體食品產業推估總量約193萬公噸，麵包製造業的浪費量就占了約1成。

熟悉食品浪費問題的日本女子大學教授小林富雄指出：「麵包集中製作較有效率，加上為了維持品項齊全，往往容易生產過量，因此很容易產生浪費。」

他補充：「透過重新銷售等方式，在讓消費者感受到實惠的同時努力減少食品浪費，這不失為一種有效的做法。」

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