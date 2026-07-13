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ET民調／ 近6成民眾認同設置測速照相　不滿現行速限管理僅3成

記者陳弘修／台北報導 

道路速限與測速照相設置，是台灣民眾最有感的交通管理措施之一。近年隨著交通安全議題受到重視，速限是否合理、測速照相是否設置得宜，不僅影響用路人的駕駛習慣，也成為社會持續關注的公共政策議題。

在提升道路安全與兼顧民眾用路感受之間，如何取得平衡的問題始終備受討論。根據本次調查顯示，多數民眾對現行道路速限與測速照相皆持正面態度，顯見國人已逐漸凝聚共識，認同透過適當的速度管理來守護交通安全。

民眾對於現行道路速限及測速照相設置的看法為何？根據《ETtoday民調雲》最新調查顯示，對於目前一般道路速限規定，民眾的評價偏正面。有21.7%民眾表示非常滿意、30.0%表示還算滿意，合計滿意度為51.7%。相較之下，不滿意者僅34.0%，其中25.8%表示不太滿意、8.2%表示非常不滿意，另有12.7%民眾表示不知道或無意見，1.7%拒答，顯示一般道路速限規定獲得過半民眾滿意，但仍有約三成民眾認為現行規定有調整空間。

▲近6成民眾認同設置測速照相，不滿現行速限管理僅3成 。（圖／ETtoday民調雲）

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▲過半民眾支持一般道路限速度，不滿現行速限管理僅3成 。（圖／ETtoday民調雲）

對於目前的測速照相機設置，調查結果顯示多數民眾肯定現行測速照相機設置，其中，有23.0%民眾表示非常滿意、36.6%表示還算滿意，合計滿意度為59.6%；相較之下，不滿意者為28.4%，其中18.0%表示不太滿意、10.4%表示非常不滿意，另有11.1%民眾表示不知道或無意見。

透過交叉分析也發現，不滿意目前測速照相機設置的民眾，主要原因集中在設置位置與密度安排。結果指出，以「設置位置、路段或情境不合理」占比最高，達24.2%；其次為「設置太多、太密集或間距太短」（21.0%），以及「提前警示不足或告示不明」（17.3%）。

▲近6成民眾認同設置測速照相，不滿現行速限管理僅3成 。（圖／ETtoday民調雲）

▲近6成民眾認同設置測速照相。（圖／ETtoday民調雲）

▲近6成民眾認同設置測速照相，不滿現行速限管理僅3成 。（圖／ETtoday民調雲）

《ETtoday民調雲》此次調查時間為2026年6月3日至6月6日，調查範圍為全國22縣市，調查對象為設籍調查範圍內且年滿18歲以上民眾。調查方式採電腦輔助電話訪問系統進行，並以市話與手機雙底冊方式執行電話訪問。本調查採隨機撥號法進行抽樣，並排除非供個人通話使用之公務手機門號；樣本配置依各縣市18 歲以上人口比例分配，完成有效樣本數為1,071份（市話535份、手機536份），抽樣誤差在95%信心水準下，為±2.99%。

在進行統計分析之前，原始資料先合併市話與手機樣本，並依電話使用類型（唯市話、兩者都有、唯手機）計算權數；再依據18歲以上人口之性別、年齡及縣市結構（內政部115年5月底人口統計資料）進行多變數反覆加權，使樣本分配與母體結構無顯著差異，以提升本調查結果之代表性。

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