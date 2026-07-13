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分科測驗首日考「物、化、生、數甲」　考生不得拒絕金屬探測

▲▼ 115學年度大學分科測驗因受巴威颱風影響，順延至7月13日、14日舉行，今（12）日下午4點至6點開放看考場，圖為北市師大附中考場開放情況。（圖／記者李毓康攝）

▲分科測驗今天起一連舉行兩天。（圖／記者李毓康攝）

記者許敏溶／台北報導

3.9萬人報考115學年分科測驗，今（13日）起一連舉行兩天，第一天考物理、化學、數學甲、生物等4科。大考中心提醒考生提早出門，並記得攜帶身分證等有效證件，考試前要將手機完全關閉，未完全關機一旦被發現，不論放置位置都扣四級分，另今年首度規定試務人員必要時可對考生進行金屬探測，請考生配合。

分科測驗今年共3萬9213人報名，在全國28個考區、39個分區、1181個試場舉行。第一天考物理、化學、數學甲、生物等4科，物理科共2萬606人報名，化學科2萬955人，選考數學甲人數最多，共有2萬2898人，生物科則有1萬3961人報考。

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大考中心提醒考生，今明兩天應考，請務必記得攜帶國民身分證、有照片的全民健康保險卡、汽機車駕駛執照等有效證件正本。並記得要在答題卷「確認後考生簽名」，否則扣一級分。

由於近年電子舞弊事件頻傳，台大今年在申請入學二階甄審階段時，有考生在二階共同筆試時使用AI眼鏡作弊被發現。為避免類似事件重演，大考中心表示，今年首度規定試務人員必要時，可對考生進行電子及金屬探測相關措施，查驗考生是否攜帶或使用違反試場規則的行動電話或穿戴式裝置，考生若規避或拒絕接受檢測，可依情節輕重，提報議處。

此外，根據大考中心統計過往案例，考生違規情況較多，除未攜帶有效證件正本外，還有行動電話未完全關機（包括未關閉鬧鈴、震動、提示音），或將攜帶智慧手錶、手環等穿戴式裝置入座等，提醒考生要記得確實將手機關機，若被發現隨身攜帶手機或放在抽屜，就算關機也要扣三級分，未完全關機則不論放置的位置都扣四級分。

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