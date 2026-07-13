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韓系美型冰箱之外　台灣家庭更重視「剛剛好的尺寸」

▲▼ 聲寶,冰箱,居家設計,台灣家電,空間規劃,小宅。（圖／聲寶提供）

▲面對坪數有限的居家空間，冰箱尺寸成為選購關鍵。兼顧美型設計、收納容量與空間利用，更符合現代家庭需求。（圖／聲寶提供，下同）

消費中心／綜合報導

近年韓系四門冰箱憑藉高顏值外觀與精品化設計風格，成為許多消費者心中的夢幻家電。然而，隨著台灣住宅坪數逐漸縮小，不少消費者發現，部分進口大容量冰箱雖然外型亮眼，但因機身深度較深、占用空間較大，往往難以融入台灣常見的系統櫃與廚房動線規劃。

看準這項市場需求，深耕台灣家電市場多年的聲寶，推出全新「星漾美滿PLUS」冰箱，以更貼近台灣家庭需求的設計思維，打造兼具美感、空間效率與人體工學的理想冰箱。

從家電到家具　冰箱也能成為空間亮點
相較部分進口大容量冰箱70至80公分以上的機身深度，星漾美滿PLUS採用60公分薄型深度設計，更容易與系統櫃齊平整合，兼顧美觀與空間利用效率。

外觀則採用白色玻璃門板、湛黑線條切割與隱藏式把手設計，呈現簡約俐落風格，讓冰箱不再只是大型家電，更像是一件能融入居家空間的設計家具。無論是現代簡約、北歐風或日系住宅風格，都能自然融入生活空間。

▲▼ 聲寶,冰箱,居家設計,台灣家電,空間規劃,小宅。（圖／聲寶提供）

▲聲寶「星漾美滿PLUS」冰箱採60公分薄型深度設計，搭配簡約玻璃門板與隱藏式把手，兼顧空間效率與居家美感。

人體工學設計　才是每天最有感的升級
除了外觀設計，聲寶也將使用體驗納入產品核心。星漾美滿PLUS採用上冷藏、下冷凍配置，讓使用頻率最高的冷藏空間維持在最順手的高度，減少頻繁彎腰的不便。

冷凍區則採分門抽屜設計，讓肉品、海鮮與冷凍食品各自歸位，提升收納效率與備餐便利性，對經常下廚的家庭尤其實用。

▲▼ 聲寶,冰箱,居家設計,台灣家電,空間規劃,小宅。（圖／聲寶提供）

▲兼顧人體工學與收納機能，上冷藏、下冷凍配置搭配分門抽屜設計，讓食材分類更清楚，日常使用更加順手。

收納、美感與節能一次到位
現代家庭對冰箱的期待，不再只是容量大，而是更重視收納規劃與生活便利性。星漾美滿PLUS規劃18區彈性收納空間，搭配自動製冰功能、全室抗菌系統與多元保鮮空間，兼顧美感與實用需求。

此外，產品採用變頻系統與日本VIP真空斷熱材技術，提前符合2027年冰箱新一級能效標準，同時取得節能與環保標章認證。

聲寶認為，不是每個家庭都需要最大的冰箱，而是需要最適合自己生活的冰箱。從空間美學、人體工學到節能科技，星漾美滿PLUS展現的不只是冰箱設計的改變，更是台灣家庭生活方式的進化。

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