林內三大廚衛新品亮相　從熱水到洗碗一次解決家庭最有感痛點

▲台灣林內以「林內生活夢想家2.0－進化每一個家的從容日常」為主軸，推出UFB加壓熱感奈米熱水器、倍容型儲熱式電熱水器、全方位洗淨洗碗機三款全新產品。（圖／記者鄭遠龍攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

現代家庭對居家設備的期待，已不再只是功能齊全，而是希望把生活中的繁瑣不便，變得更簡單、更有效率。1920年創立於日本、在台深耕超過50年的廚具與熱水設備領導品牌「Rinnai林內」，今年以「林內生活夢想家2.0－進化每一個家的從容日常」為主題，推出主打內藏增壓馬達的「UFB加壓熱感奈米熱水器」、延長熱水續航力的「倍容型儲熱式電熱水器」，以及強效洗淨的「全方位洗淨洗碗機」三款全新產品，從熱水供應、沐浴體驗到廚房家務，將日本技術與台灣在地需求結合，透過不斷創新持續打造安心便利的生活體驗。





▲台灣林內以「林內生活夢想家2.0－進化每一個家的從容日常」為主軸，推出三款全新產品。（採訪撰稿／記者洪菱鞠；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

台灣林內董事長堤俊介表示，對林內而言，提供安全、穩定的產品，一直是最基本的責任，隨著消費者對居家生活品質的期待提升，我們希望產品不只是滿足日常需求，更能真正解決生活中的痛點，讓家庭生活更舒適、更從容。這次推出三款新品，代表林內進一步從不同居住環境與生活型態出發，完善熱水與廚房家電的產品陣容，無論是沐浴體驗、熱水使用，或是廚房家務，提供貼近現代家庭需求的解決方案。

▲▼台灣林內董事長堤俊介表示，此次推出三款新品，皆源自對日常生活需求的觀察與理解，期望透過產品創新，讓熱水使用、沐浴體驗與廚房家務變得更加輕鬆便利。

洗澡時水流忽大忽小、水溫忽冷忽熱，或是多人同時使用熱水時不夠穩定，是許多家庭在洗浴時常遇到的問題，尤其像高樓層、地勢較高、老舊公寓或管線條件較複雜的住宅，更容易感受到水壓不足的狀況。多數人的第一個做法，是加裝加壓馬達改善出水量，除了需要額外施工，也得另外找水電配合，不僅增加安裝成本與時間，也可能因設備外露占用空間、影響整體美觀，甚至帶來運轉噪音，後續維護也相對麻煩，讓不少消費者在安裝時有所顧慮。

針對這類日常困擾，林內以獨家技術升級推出全新「UFB加壓熱感奈米熱水器」，最大的特色在於將內藏式增壓馬達直接內建在熱水器中，不必額外安裝加壓設備，就能透過更強勁且穩定的增壓能力，讓熱水輸出穩定順暢，並且機身設計得更輕巧，運轉時兼顧低噪音表現，更符合現代住宅與小坪數空間的需求。此外，這款熱水器也導入UFB Ultra Fine Bubble奈米氣泡技術，將微細氣泡融入水流之中，搭配穩定恆溫控制與節能運轉機制，進一步提升沐浴與清潔感受。

▲▼「UFB加壓熱感奈米熱水器」搭載內藏式增壓馬達，透過更強勁且穩定的增壓能力，讓熱水輸出更穩定順暢；同時亦有亦林內獨家「UFB奈米氣泡技術」，提供更高品質的洗沐體驗。

台灣林內營運戰略本部客服室副理戴浚宇表示，把加壓馬達直接整合至熱水器本體，消費者只要更換熱水器，就能同步改善水量不足問題，省去安裝設備的麻煩，一次的工可以解決兩個問題；除了提升水壓與熱水舒適度，搭載日本FBIA協會認證的UFB奈米氣泡技術，長時間使用後，肌膚保濕、髮絲柔順以及清潔效果都會有感，同時也有助於減少浴室水垢、細菌滋生，降低排水管髒污累積，讓熱水不只是提供穩定水溫，更進一步成為提升生活品質的一環。

▲透過UFB奈米氣泡技術，可藉由肉眼難以察覺的微細氣泡融入水流中，不僅有助於維持肌膚與髮質的良好狀態，也讓浴室清潔減少細菌滋生。

近年隨著全電住宅增加，以及不同住宅型態的需求提升，電熱水器市場也持續成長。戴浚宇提到，對於使用儲熱式電熱水器的消費者來說，最在意的問題就是熱水夠不夠用，尤其當家中成員接力洗澡時，很容易擔心熱水很快用完，或需要等待重新加熱。

對此，林內推出全新「倍容型儲熱式電熱水器」，在維持相同體積、儲存容量不變的條件下，透過分層內膽設計、高效動態加熱及高溫儲熱等三大核心技術，讓熱水出水量提升六成以上，延長熱水使用時間、供應更穩定；並且擴大標準型電熱水器陣容，提供直立式、横式等不同產品規格，消費者可依據自身居住環境與生活需求，選擇最適合的熱水設備。

▲▼「倍容型儲熱式電熱水器」提供更長時間、更穩定的熱水供應，並有直立式、横式等不同產品規格。

每天的廚房家務，尤其洗碗，是許多家庭共同面對的課題，這次同步新推出「全方位洗淨洗碗機」，不僅可一次清洗16人份超大容量碗盤，其搭載360°雙噴水臂與75°C高溫洗淨技術，同時結合AG銀離子與UV紫外線雙重抑菌設計，可加強油污清潔能力，提升餐具潔淨度；5大智慧洗程，包括「強力、節能、快速、消毒、自動」，最快90分鐘完成繁瑣的日常洗滌，減少飯後大量清洗碗盤的負擔，把更多時間留給家人與生活。

▲▼「全方位洗淨洗碗機」可一次清洗16人份超大容量的碗盤，除了具備強效洗淨能力，更有獨立烘乾功能，可作為烘碗機使用。

除了具備強效洗淨能力，更有獨立烘乾功能，兼具洗碗機與烘碗機雙重角色。戴浚宇表示，全方位洗淨洗碗機最大的特色，在於加入獨立烘乾模式，即使只有少量餐具，也能在手洗後直接放入，作為烘碗機使用，若是不適合機洗的特餐具，同樣能透過烘乾功能妥善處理；搭配最長可達7天的溫風防異味循環系統，讓餐具長時間存放仍保持清新。

堤俊介表示，提升消費者生活品質始終是林內不變的初衷，未來也將持續開發高附加價值產品，將技術創新落實於生活之中，消費者無論面對何種居家條件，都能找到最適合的產品，打造更舒適、便利，也更有餘裕的生活。