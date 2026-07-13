換季過敏原抓到了！直擊3貓家庭「超前部署」原廠到府保養家電　驚見隱形黑垢屋主嚇傻

▲家有三隻貓的屋主替長年使用的洗衣機及清淨機預約LG原廠家電到府保養服務。（圖／資料照，下同）

生活中心／綜合報導

每逢梅雨季報到，連日降雨加上高濕度環境，不少家庭開始出現衣服晾不乾、洗完仍有悶臭味，甚至室內瀰漫潮濕異味等困擾。對於有飼養毛孩的家庭來說，換毛期大量貓毛、狗毛與潮濕環境交互影響，更容易累積過敏原與異味，因此也進入居家清潔與家電保養的高峰期。

▲▼清淨機的下層濾網被貓毛完全塞住，上層同樣佈滿毛髮，甚至連頂部的風扇也全是貓毛。

家中飼養三隻貓的屋主預約了LG家電到府保養，驚訝的是拆開機器後的畫面，原本外觀看起來運作正常的清淨機，內部卻早已累積大量貓毛，下層濾網幾乎被毛髮完全覆蓋，上層濾網同樣布滿細毛，連頂部風扇葉片與內部角落也藏有厚厚毛絮，即使屋主平時維持約半年更換一次濾網的習慣，面對三隻貓長期掉毛的驚人毛量，仍需要專業原廠人員協助深度清潔與保養。

▲▼專業的整機拆洗服務，將風扇與內部死角清理得非常乾淨。

LG PuriCare空氣清淨機配備可拆換式寵物專用濾網，可先行攔截大量貓毛。屋主也分享自己的使用心得：「我們大約半年更換一次毛髮濾網，價格不高，髒了直接撕下更換就好，不需要清洗，也不會弄得滿手都是毛。」搭配原廠到府保養服務，由專人更換濾網、拆洗風扇及內部零件，並進行機器檢測與保養，清洗前檢測機器與提供一年保固，讓忙碌的毛孩家庭能更輕鬆維持居家空氣品質。

▲LG專業保養服務，清洗前檢測機器並提供一年保固。

除了空氣清淨機累積驚人的貓毛之外，家中另一台高頻率運轉的洗衣機也同樣藏著看不見的清潔危機。LG原廠專業師傅現場拆解洗衣機後發現，儘管從外觀看來機器運作正常，但內外槽夾層中早已累積了厚厚一層污垢，師傅解釋，許多民眾誤以為衣服洗完，洗衣機也就乾淨了，但其實洗衣精與柔軟精極易殘留在內桶外圍，加上台灣潮濕氣候，這些殘渣論雜著日常衣物的細微髒污與皮屑，久而久之就成了細菌的養分。

▲▼LG原廠專業師傅現場拆解洗衣機後發現，儘管從外觀看來機器運作正常，但內外槽夾層中早已累積了厚厚一層污垢。

屋主坦言：「買了很多年一直沒洗過，這次拆開才發現裡面真的很髒！」師傅強調，這就是專業拆洗的必要性，因為即便沒有出現異味或黑垢，這些陳年頑垢仍黏附在盲區與底部，單靠市售清潔劑浸泡無法根除，必須透過拆開清洗才會乾淨，建議家庭洗衣機大約2~3年就需要進行一次深層保養清潔。

▲▼洗衣精與柔軟精極易殘留在內桶外圍，必須透過拆開清洗才會乾淨。

免曬衣乾衣機也需要定期保養！烘乾時產生的棉絮若長期累積在內部風道，不僅會降低烘乾效率、增加耗電，更可能引發安全隱憂。對此，原廠到府保養透過專用高壓設備清除深層棉絮，並以高溫蒸氣進行全機殺菌，解決效能與安全問題。

隨著家電清潔市場需求大增，市面上充斥著各種副廠清洗業者，價格與品質參差不齊，而LG原廠保養被稱為專屬且專業，關鍵就在量身打造的標準化流程與多重保障，坊間副廠往往標榜各大品牌通通會洗，但保養流程並不固定，清洗效果與風險落差極大，相較之下，LG原廠保養是針對每一款機型的結構制定嚴謹的標準作業程序，從螺絲的拆解順序到專用清潔劑都有嚴格規範，完全不用擔心機器因不熟悉結構而被暴力拆壞。

▲原廠團隊在進行清潔前，會先針對家電進行全面的「機器健檢」。

原廠保養的關鍵在於清潔前的「機器健檢」。以洗衣機為例，若忽略零件老化或潛在故障便直接清洗，一旦過程發現異常，消費者往往得面臨坊間清潔與原廠維修的二次奔波與重複付費，LG為解決此痛點，推出「原廠尊榮保養服務」，透過「洗前、洗後雙重健檢」機制，並在拆解過程中堅持使用原廠耗材與專屬零件，確保符合原機規格，讓消費者一次完成檢查與保養。

▲LG原廠保養的所有價格皆清楚標示於官方網站上，收費標準一目了然。

此外，原廠在收費與售後保障上也樹立了業界新標竿，網路上常有消費者抱怨某些業者在電話中報價便宜，到了現場卻以太髒或型號特殊為由臨時加價，LG原廠保養的所有價格皆清楚標示於官方網站上，收費標準一目了然，讓消費者不怕到府後才被當肥羊坐地起價。

▲原廠團隊皆堅持使用原廠耗材與專屬零件。

在售後服務方面，LG推出了極具誠意的保障，清洗完成後原廠提供「一年保固」，在非人為因素下，保養後一年內若有非人為的問題，原廠一律負責到底，這是一般坊間業者絕對無法提供的安心承諾。