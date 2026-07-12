巴威過境　桃園動員環保志工8600人恢復市容

▲「巴威」過境，桃園動員環保志恢復市容。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「巴威」過境，桃園市受風災影響，除部分地區電力中斷外，主要為路樹傾倒，廣告招牌，廢棄物和枝葉掉落，影響市容與交通；市府環保局和環管處，為儘速恢復市容，於12日上午風雨漸歇，在颱風過後的第一時間投入機具及人力，全體動員清理災後環境。



環保局表示，颱風侵襲期間，環保局和環管處除派員進駐災害應變中心待命，各區清潔中隊更是全天待命，接聽電話做緊急應變。12日上午陸上颱風警報尚未解除，趁著風雨漸歇時即進行環境復原工作。同時，環保局也至轄內6座自來水淨水廠採集水樣檢測，包含pH、餘氯、濁度及大腸桿菌群，以確保飲用水品質無虞。

▲「巴威」過境，桃園清潔隊加班清運垃圾。（圖／環保局提供）

環保局第一時間動員各區清潔隊員、環保志工約150隊次、8600多人，以及加班垃圾清運，共投入機具約680台及人力1600多人，展開災後環境復原工作。初步統計12日中午前已清理約76噸垃圾量。張市長對於各區清潔隊員們的努力和辛勞表示肯定，也呼籲各里的環保志工隊一同挽起衣袖，趁著假日期間，協助恢復家園環境。

環保局指出，「巴威」颱風過境後，造成民眾生活不便，張市長指示應儘速恢復市容，務必於週一(13日)上班日前回復以往乾淨清潔，環保局也請各里發動環保志工全力協助清理環境，恢復市容景觀，並呼籲民眾，共同清理家戶，尤其在風災過後，更應加速環境之復原，避免夏季衍生傳染病，主動檢查住家與戶外環境，落實「巡、倒、清、刷」防疫口訣，共同守護社區健康。