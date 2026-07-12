快訊／巴威重創苗栗南庄！百餘人受困　東河村明停班停課

▲巴威颱風來襲，苗栗南庄災情慘重。（圖／記者楊永盛翻攝）



記者董美琪／綜合報導

苗栗縣因南庄鄉東河村往石壁方向（苗21線道路中斷），致百餘人受困無法通行搶修中。南庄鄉公所深夜緊急通報，考量道路受阻及安全因素，宣布7月13日（一）東河村範圍停止上班、停止上課一天。

巴威颱風掠過北台灣，苗栗山區因此降下驚人雨量，南庄鄉通往鹿山、鹿湖部落的301農路受創嚴重，不僅橋梁路基遭洪水掏空，路面也出現大面積毀損，現場滿目瘡痍。

苗栗縣議員楊文昌今天上午前往南庄鄉301農路勘查災情。他表示，301農路是鹿山、鹿湖部落對外聯繫的重要產業道路，由於當地地質較為脆弱，過去便時常因土石崩落及落石造成交通受阻；此次受巴威颱風豪雨影響，持續強降雨更讓道路災情雪上加霜。

楊文昌指出，目前301農路部分路段路基已遭沖刷流失，交通完全中斷，鹿山部落有3名居民、鹿湖部落有9名居民受困。此外，苗21線14K+100路段遭大量土石掩埋，車輛無法通行；石壁橋也因橋頭路基遭掏空、橋面破損嚴重而封閉，路面破碎無法通行，災情慘重。

除了苗栗縣南庄鄉東河村13日（一）停班停課之外，新竹縣尖石鄉玉峰村、尖石鄉秀巒村以及五峰鄉明天也停止上班、停止上課。